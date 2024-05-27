Політолог Олег Саакян припустив, як це вплине на захід міжнародного рівня, передає 24 Канал.
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Чи є пряма загроза Саміту без Байдена
Саакян вважає, що рішення Байдена ще не остаточне, і плани можуть бути скориговані. Джозеф Байден буде присутнім на саміті "Великої сімки" в Італії, що пройде 13 – 15 червня. Імовірно, саме такі дати і країни були обрані не випадково, а щоб забезпечити зручну логістику глав держав, що будуть на обох заходах.
Але на зараз так складається, що шанси на присутність Байдена на Саміті миру низькі.
Чи це катастрофічно? Ні, цей саміт інавгураційний і направлений на те, щоб залучити Глобальний Південь до розроблення модальності, на якій світ готовий працювати для досягнення дипломатичного вирішення російсько-української війни у випадку, якщо це буде можливо,
– пояснив політолог.
Україна своєю чергою намагатиметься змусити світ звернути увагу на злочини Росії, які не отримали адекватної відповіді. Тому важлива участь максимальної кількості країн світу, а не лише найвпливовіших, бо правила взаємодії між державами мають виглядати легітимними для всього світу.
Цей саміт не має виглядати так, що зібралися лідери 10 найвпливовіших країн і вирішують, як варто карати Росію, підкреслив політолог. Звісно, відсутність лідера США зменшить статусність саміту, відповідно частина лідерів інших держав, що вже погодилися, можуть не поїхати, або відправити лише своє представництво.
Але до фінішної прямої ще залишається час і цілком можливо, що багато чого може змінитися,
– підсумував Саакян.
Майбутній Саміт миру: що відомо
- В українській розвідці повідомили, що дії росіян на фронті наразі покликані зірвати Саміт миру. Однак в ГУР запевнили, що це навряд вдасться, адже розвідка вже має багато даних.
- Володимир Зеленський розповів, що на Саміті зокрема будуть обговорюватися енергетична та ядерна безпека, питання вільного судноплавства і неблокування Чорного та Азовського морів. Також поставлять питання щодо обміну полонених і повернення українських дітей, яких проти волі депортовали в Росію.
- Росію не будуть запрошувати на Саміт. Речник президента України Сергій Нікіфоров заявив, що буде сформована "спільна переговорна позиція", яку передадуть Москві. Він зауважив, що такий крок може "стати першим кроком до справедливого миру".