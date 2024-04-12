России не будет на этой конференции, о чем ранее подчеркивал Владимир Зеленский. И, собственно, с ней не о чем говорить. Об этом в эксклюзивном интервью для 24 Канала отметил советник председателя ОПУ Михаил Подоляк.

Смотрите также Что действительно приблизит финал войны: интервью с Подоляком о деньгах, оружии и саммите мира

Россия не хочет мира

Страна-агрессор Россия продолжает бить по территории Украины ракетами и дронами. Давит КАБами по линии соприкосновения. Поэтому говорить с ней не о чем, подчеркнул Подоляк.

О чем вы хотите с ней там говорить? И слово "мир" – это в каком смысле? То есть Россия говорит, чтобы мы ей все отдали, заморозили конфликт, и это будет называться "миром". Ну это же не о мире, правильно? О чем нам надо договориться с Россией?,

– задал он риторический вопрос.

Если учитывать международное право, то оно предусматривает уважение суверенитета, целостности и неприкосновенности территории других стран. Россия наоборот – захватывает чужие территории и масштабирует убийства гражданского населения и фактически не имеет наказания за свои военные преступления.

"Отсутствие выплаченных репараций за разрушенную инфраструктуру – так вы хотите назвать "мир"? На мой взгляд, очень хорошо в последние дни об этом говорит и Кэмерон (министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон – 24 Канал), и Столтенберг (Генсек НАТО Йенс Столтенберг – 24 Канал), что нельзя считать миром попытку умиротворения агрессоров – это фикция. На силу надо отвечать силой", – подчеркнул чиновник.

Позиция украинского президента Владимира Зеленского в том, что мир должен быть справедливым. И именно на саммите мира это важно, чтобы зафиксировали все страны, которые также заботятся о своей территории, о своей субъектности, о своем суверенитете, о международном праве.

"Все остальное – это фикция, которая будет приводить к следующим датам войны. И поэтому в начале надо это зафиксировать, что все страны Глобального Юга, все страны, которые занимают нейтральную позицию, договорились наконец о правильной риторике, что мир может быть только справедливым для них, для Украины, для любой другой страны. А после этого уже решить, как заставить Россию отвечать за преступление", – добавил Подоляк.

Что известно о саммите мира: основное