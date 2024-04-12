Росії не буде на цій конференції, про що раніше наголошував Володимир Зеленський. І, власне, з нею немає про що говорити. Про це у ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу зазначив радник голови ОПУ Михайло Подоляк.

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Росія не хоче миру

Країна-агресорка Росія продовжує бити по території України ракетами та дронами. Тисне КАБами по лінії зіткнення. Тому говорити з нею немає про що, наголосив Подоляк.

Про що ви хочете з нею там говорити? І слово "мир" – це в якому сенсі? Тобто Росія говорить, щоб ми їй все віддали, заморозили конфлікт, і це буде називатися "миром". Ну це ж не про мир, правильно? Про що нам треба домовитись з Росією?,

– поставив він риторичне питання.

Якщо зважати на міжнародне право, то воно передбачає повагу до суверенітету, цілісності і недоторканості території інших країн. Росія навпаки – захоплює чужі території і масштабує вбивства цивільного населення і фактично не має покарання за свої воєнні злочини.

"Відсутність виплачених репарацій за зруйновану інфраструктуру – так ви хочете назвати "мир"? На мій погляд, дуже гарно останніми днями про це говорить і Кемерон (міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон – 24 Канал), і Столтенберг (Генсек НАТО Єнс Столтенберг – 24 Канал), що не можна вважати миром спробу умиротворення агресорів – це фікція. На силу треба відповідати силою", – наголосив посадовець.

Позиція українського президента Володимира Зеленського в тому, що мир має бути справедливий. І саме на саміті миру це важливо, щоб зафіксували усі країни, які також дбають про свою територію, про свою суб'єктність, про свій суверенітет, про міжнародне право.

"Все інше – це фікція, яка буде приводити до наступних дат війни. І тому на початку треба це зафіксувати, що всі країни Глобального Півдня, всі країни, які займають нейтральну позицію, домовились нарешті про правильну риторику, що мир може бути тільки справедливим для них, для України, для будь-якої іншої країни. А після цього вже вирішити, як примусити Росію відповідати за злочин", – додав Подоляк.

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