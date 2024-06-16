Об этом Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге в рамках Саммита мира, который транслировали в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.

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"Альтернативные планы не рассматривались"

В основе этого саммита Формула мира. Вчера и сегодня какие-то альтернативные планы не рассматривались,

– сказал он.

Отметим, что глава МИД Украины подчеркнул, что совместная работа над текстом итоговой декларации уже завершена. Он отметил, что декларация будет открытой к присоединению другими странами после завершения Саммита в Брюргенштоке.

По его словам, уже известны несколько стран, которые проходят внутренний анализ общего коммюнике и планируют присоединиться к нему, хотя сейчас не на Саммите. Кулеба заявил, что "текст сбалансированный, все наши принципиальные позиции, на которых настаивала Украина, учтены".

Ранее в СМИ показали текст итогового коммюнике Саммита мира: коротко

Согласно информации Reuters, страны, которые поддерживают итоговую декларацию, выразят общее видение по таким важным аспектам: