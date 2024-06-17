Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что заявления Путина являются опасными, поэтому их не стоит недооценивать. Более того, часть стран до сих пор не понимает, что происходит между Украиной и Россией.

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Часть мира верит в спекуляции Путина

Во время Саммита мира некоторые участники называли войну в Украине “кризисом”. Можно предположить, что некоторые из стран даже отстаивали пророссийские интересы, но сам факт их присутствия на саммите является важным.

Заявление Путина внесло определенный деструктив в саммит и в его подготовку. Ряд стран думают, что если где-то существует конфликт, то обе стороны должны договориться за столом переговоров. Даже официальная позиция Украины не исключает такого процесса. Но не может быть тех условий, которые выдвигает Путин,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Это абсолютно ненормально требовать от Украины выйти из своих территорий. Такую идею даже нет смысла обсуждать. К счастью, большинство стран на Саммите мира с этим согласились.

Но даже хорошо, что Путин официально сделал такое заявление и озвучил свои планы, потому что так мы увидели, чего именно хочет Россия на этом этапе войны. Теперь мир будет понимать, с какими угрозами он сталкивается. Однако будут и сторонники такой политики, которые поддержат желание Путина оккупировать территории независимых государств,

– подчеркнул Клочок.

Остается надеяться, что цивилизованный мир наработает практические механизмы, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров не с позиции неадекватного человека, а с позиции соблюдения норм Международного права. По-другому диалога вообще не будет.

К сожалению, большая проблема заключается в том, что мир "проглотил" так называемые "референдумы" в Крыму, на Донбассе, а затем и на других оккупированных территориях. Теперь это является главным недоразумением для многих стран, ведь их лидеры считают, что Россия якобы провела демократические процессы, которые определили желание людей жить в другом государстве.

Это главная спекуляция к которой сейчас прибегает Путин. Такую манипулятивную базу надо "выбить" из-под ног многих лидеров стран. Это то, с чем сейчас нужно работать,

– сказал Валерий Клочок.

Путин и Саммит мира: что известно