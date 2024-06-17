Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что предложения о мире, которые могли звучать в феврале или марте 2022 года, сейчас не актуальны. Это демонстрирует динамичность войны, в которой участвует Украина.

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Коммуникации между Украиной и Россией

Иван Ус отметил, что ему трудно представить коммуникации между украинским и российским правительствами. В Москве считают, что их страна более мощная и они должны диктовать условия.

В Украине понимают, что те заявления (России – 24 Канал) являются предложениями капитуляции. Поэтому соглашаться на это мы не собираемся,

– подчеркнул главный консультант института.

По его мнению, дипломатия между Украиной и Россией пока не способна что-то изменить. Обе стороны считают, что именно на поле боя будет решен вопрос этой войны.

Тот факт, что Россия чаще говорит о переговорах, означает, что там понимают, какие есть проблемы в военной структуре. Мне, как экономисту, кажется, что в экономике также не все хорошо,

– предположил Иван Ус.

Экономические проблемы в России

Министерства, которые отвечают за экономическую составляющую жизни России, уже давно присылают сигналы о финансовых проблемах.

Недавно появилась информация о внутреннем аудите "Газпрома", который показал очень негативные результаты. Многие считают, что обнародование этого является сигналом приближенных к руководству корпорации людей, чтобы остановить войну,

– сказал Иван Ус.

По его словам, если Россия не прекратит войну против Украины, то там будут масштабные проблемы в экономике.

Экономисты говорят, что по расчетам вероятный крах России уже скоро,

– подчеркнул он.

Путин заговорил о переговорах