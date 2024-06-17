Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус рассказал 24 Каналу, что предложения о мире, которые могли звучать в феврале или марте 2022 года, сейчас не актуальны. Это демонстрирует динамичность войны, в которой участвует Украина.
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Коммуникации между Украиной и Россией
Иван Ус отметил, что ему трудно представить коммуникации между украинским и российским правительствами. В Москве считают, что их страна более мощная и они должны диктовать условия.
В Украине понимают, что те заявления (России – 24 Канал) являются предложениями капитуляции. Поэтому соглашаться на это мы не собираемся,
– подчеркнул главный консультант института.
По его мнению, дипломатия между Украиной и Россией пока не способна что-то изменить. Обе стороны считают, что именно на поле боя будет решен вопрос этой войны.
Тот факт, что Россия чаще говорит о переговорах, означает, что там понимают, какие есть проблемы в военной структуре. Мне, как экономисту, кажется, что в экономике также не все хорошо,
– предположил Иван Ус.
Экономические проблемы в России
Министерства, которые отвечают за экономическую составляющую жизни России, уже давно присылают сигналы о финансовых проблемах.
Недавно появилась информация о внутреннем аудите "Газпрома", который показал очень негативные результаты. Многие считают, что обнародование этого является сигналом приближенных к руководству корпорации людей, чтобы остановить войну,
– сказал Иван Ус.
По его словам, если Россия не прекратит войну против Украины, то там будут масштабные проблемы в экономике.
Экономисты говорят, что по расчетам вероятный крах России уже скоро,
– подчеркнул он.
Путин заговорил о переговорах
- Президент России Владимир Путин 14 июня провел встречу в МИД, где во время своего выступления высказал ряд циничных заявлений. В частности о "мирных переговорах" с Украиной и "мире" в мире.
- Российский диктатор заявил, что не Россия инициировала войну в Украине и что Кремль якобы "готов к переговорам хоть завтра". Эти новые путинские высказывания прозвучали во время его встречи с руководством министерства иностранных дел России.
- Владимир Путин высказал свои условия относительно "мирных" переговоров с Украиной накануне Глобального саммита мира. В Институте изучения войны (ISW) проанализировали цель этих заявлений Путина. Аналитики ISW отметили, что Путин сделал эти заявления, чтобы подорвать поддержку Запада требований Украины и отвлечь внимание от международных усилий по наказанию России за агрессию.