Об этом в комментарии 24 Канала на полях Саммита мира рассказал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он рассказал, с какими проблемами сталкивается во время общения с представителями России по обмену.

Важно Обмен "всех на всех", диалог с Россией, свободное торговое судоходство: текст коммюнике Саммита мира

Лубинец рассказал о механизмах обмена

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что механизм возвращения украинцев из плена еще прорабатывается. Также продолжается дипломатическая работа над созданием реальных механизмов для завершения войны.

"Мы проводим первый Саммит. На второй Саммит, при проработке реальных механизмов завершения этой войны на справедливых условиях, именно на основании устава ООН, мы готовы приглашать представителей России. Об этом неоднократно заявлял президент", – напомнил Лубинец.

В то же время он добавил, что, как человек, который защищает права граждан Украины, имеет общение с российским контр-визави. Однако Лубинец отмечает, что проблема не в самом общении с российскими представителями, а в том, что Кремль напрямую или через посредников пытается повлиять на результаты переговоров.

Если представители России накануне Саммита продолжают заниматься своей российской пропагандой, делать какие-то "вбросы", делать все, чтобы этот Саммит не состоялся, то о каком окончании войны на справедливых условиях может идти речь. Но мы готовы продолжать работать,

– заявил Лубинец.

Омбудсмен резюмировал, что Украина должна сделать так, чтобы Россия была обязана сесть за стол переговоров и выполнить все условия согласно международному гуманитарному праву, уставу ООН, в котором четко прописано уважение к территориальной целостности и суверенитету. Лубинец напомнил, что Россия и сама давно признала территориальную целостность и независимость Украины.

"Поэтому мы не требуем ничего нового. Мы просим, чтобы весь мир объединился вокруг общих принципов, которые присущи абсолютно всем странам на этой планете", – подытожил Лубинец.

Вопрос возвращения пленных обсуждали на Саммите

В коммюнике об основах мира, которое подписали 80 стран и 4 организации, говорится, что все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена.

Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину,

– говорится в коммюнике.

Стоит добавить, что на Саммите мира Канада объявила о выделении 15 миллионов долларов на поддержку реинтеграции перемещенных детей, которые возвращаются в Украину.