Про це в коментарі 24 Каналу на полях Саміту миру розповів омбудсман Дмитро Лубінець. Він розповів, з якими проблеми стикається під час спілкування з представниками Росії щодо обміну.

Важливо Обмін "всіх на всіх", діалог із Росією, вільне торгове судноплавство: текст комюніке Саміту миру

Лубінець розповів про механізми обміну

Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що механізм повернення українців з полону ще опрацьовується. Також триває дипломатична робота над створенням реальних механізмів для завершення війни.

"Ми проводимо перший Саміт. На другий Саміт, при опрацюванні реальних механізмів завершення цієї війни на справедливих умовах, саме на підставі статуту ООН, ми готові запрошувати представників Росії. Про це неодноразово заявляв президент", – нагадав Лубінець.

Водночас він додав, що, як людина, яка захищає права громадян України, має спілкування з російською контрвізові. Однак Лубінець наголошує, що проблема не у самому спілкуванні з російськими представниками, а в тому, що Кремль напряму або через посередників намагається вплинути на результати переговорів.

Якщо представники Росії напередодні Саміту продовжують займатися своєю російською пропагандою, робити якісь "вброси", робити все, щоб цей Саміт не відбувся, то про яке закінчення війни на справедливих умовах може йти річ. Але ми готові продовжувати працювати,

– заявив Лубінець.

Омбудсман резюмував, що Україна повинна зробити так, щоб Росія була зобов'язана сісти за стіл перемовин та виконати всі умови згідно з міжнародним гуманітарним правом, статутом ООН, в якому чітко прописана повага до територіальної цілісності й суверенітету. Лубінець нагадав, що Росія й сама давно визнала територіальну цілісність й незалежність України.

"Тому ми не вимагаємо нічого нового. Ми просимо, щоб весь світ об'єднався навколо загальних принципів, які притаманні абсолютно всім країнам на цій планеті", – підсумував Лубінець.

Питання повернення полонених обговорювали на Саміті

У комюніке про основи миру, яке підписали 80 країн та 4 організації, мовиться, що усі військовополонені мають бути звільнені шляхом повного обміну.

Усі депортовані та незаконно переміщені українські діти та всі інші українські незаконно утримувані цивільні особи мають бути повернуті в Україну,

– мовиться в комюніке.

Варто додати, що на Саміті миру Канада оголосила про виділення 15 мільйонів доларів на підтримку реінтеграції переміщених дітей, які повертаються в Україну.