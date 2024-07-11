В таком хорошем настроении принимаются важные решения. Это 24 Каналу отметил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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"Когда канцлер в хорошем настроении, то и Украине легче. Потому что в таком настроении принимаются важные решения сегодня на всех встречах, которые проводил президент. Это был Люксембург, Нидерланды, Германия и Великобритания. Еще больше будет встреч после обеда, в Киеве это уже будет поздняя ночь", – заявил он.

Украина движется к правильным результатам

Дмитрий Кулеба отметил, что на всех встречах поднимались ключевые темы:

Дальнейшее развитие формулы мира, которую инициировала Украина, чтобы никто не навязывал различные так называемые "мирные" планы, инициативы;

ПВО;

Возможность использования западного оружия по целям на территории России;

Евроинтеграция Украины.

По всем этим пунктам у Владимира Зеленского есть взаимное понимание с лидерами. Министр иностранных дел Украины не раскрыл детали относительно решений, однако заверил, что наше государство движется к правильным результатам.

Разговор с канцлером был чрезвычайно предметный. Кстати, очень большую часть разговора занял вопрос дальнейших шагов по реализации формулы мира, потому что Германия является чрезвычайно важным партнером в этой сфере,

– подчеркнул он.