У такому доброму гуморі ухвалюються важливі рішення. Це 24 Каналу зауважив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Коли канцлер у гарному гуморі, то й Україні легше. Тому що у такому гуморі ухвалюються важливі рішення сьогодні на всіх зустрічах, які проводив президент. Це був Люксембург, Нідерланди, Німеччина та Велика Британія. Ще більше буде зустрічей по обіді, у Києві це вже буде пізня ніч", – заявив він.

Україна рухається до правильних результатів

Дмитро Кулеба зазначив, що на усіх зустрічах підіймались ключові теми:

Подальший розвиток формули миру, яку ініціювала Україна, щоб ніхто не нав'язував різні так звані "мирні" плани, ініціативи;

ППО;

Можливість використання західної зброї по цілях на території Росії;

Євроінтеграція України.

По усіх цих пунктах у Володимира Зеленського є взаємне розуміння з лідерами. Міністр закордонних справ України не розкрив деталі щодо рішень, однак запевнив, що наша держава рухається до правильних результатів.

Розмова з канцлером була надзвичайно предметна. До речі, дуже велику частину розмови зайняло питання подальших кроків щодо реалізації формули миру, тому що Німеччина є надзвичайно важливим партнером в цій сфері,

– підкреслив він.