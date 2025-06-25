Об этом сообщает корреспондентка 24 Канала, которая находилась на саммите НАТО в Гааге.

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Что Зеленский показал Трампу во время встречи 25 июня

По данным корреспондента, Владимир Зеленский во время встречи показал Дональду Трампу доказательства того, что Россия передает Украине тела российских военных, выдавая их за тела украинцев.



Зеленский показал Трампу, что россияне передали тела своих военных в рамках последнего обмена / Фото Офиса Президента

Также украинский лидер показал президенту США карты ситуации на поле боя, которые демонстрируют, что военные "успехи" россиян сильно преувеличены их пропагандой.

К слову, ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находилась на саммите НАТО в Гааге, рассказала, что встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа длилась вдвое дольше, чем планировалось изначально. Сам разговор обоих лидеров длился примерно 50 минут.