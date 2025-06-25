Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, яка перебувала на саміті НАТО в Гаазі.

До теми Офіс Президента оприлюднив фото з зустрічі Трампа і Зеленського

Що Зеленський показав Трампу під час зустрічі 25 червня

За даними кореспондентки, Володимир Зеленський під час зустрічі показав Дональду Трампу докази того, що Росія передає Україні тіла російських військових, видаючи їх за тіла українців.



Зеленський показав Трампу, що росіяни передали тіла своїх військових у межах останнього обміну / Фото Офісу Президента

Також український лідер показав президенту США карти ситуації на полі бою, які демонструють, що військові "успіхи" росіян сильно перебільшені їхньою пропагандою.

До слова, ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка перебувала на саміті НАТО в Гаазі, розповіла, що зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа тривала вдвічі довше, ніж планувалося спочатку. Сама розмова обох лідерів тривала приблизно 50 хвилин.