Об этом, перед началом Брюссельского саммита НАТО заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Он отметил, что эта встреча откроет новую главу трансатлантических отношений.

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На саммите обсудят вопросы России

Как пояснил Столтенберг, лидеры обсудят, в частности, вопросы России. "Наши отношения с Россией на самом низком пункте со времен холодной войны. Это является следствием агрессивных действий России", – подчеркнул он.

Также генсек НАТО отметил, что лидеры поддержат возможность провести консультации с президентом США Джо Байденом перед его встречей с президентом России Владимиром Путиным.

Мы видели тенденцию российского поведения – агрессивные действия против соседей, против Украины и Грузии. Также кибернетические атаки, гибридные атаки, отравления, направленные против союзников. Безусловно, все это привело к ухудшению отношений между НАТО и Россией,

– заметил он.

В то же время, Столтенберг отметил, что НАТО адаптируется и отвечает. "Мы уже осуществили наибольшее усиление нашей коллективной обороны, в частности, увеличением оборонных расходов с 2014 года", – пояснил он.

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Диалог между НАТО и Россией

По словам генсека НАТО, Альянс будет искать пути диалога с Россией, что не является признаком слабости, но свидетельством силы. По его мнению, это означает, что Альянс является мощным и объединенным, в частности, в диалоге с Россией.

Я поддерживаю тот факт, что президент Байден встретится с президентом Путиным. Контроль над вооружением является важной темой,

– подчеркнул он.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО приветствует продление нового START (СНВ – договор об ограничении стратегических наступательных вооружений – 24 канал). По его мнению, необходимо продолжать активную работу, чтобы получить прогресс.

"Мы объединены, и это важное послание для России. Она не способна разделить нас. Мы едины, и наше послание – сдерживание и оборона в сочетании с диалогом", – заявил Столтенберг.

Вопрос о действиях Китая

Он подчеркнул, что одной из важных тем для обсуждения на саммите станет Китай. Как пояснил генсек, с этой страной связано много возможностей, в частности, по климатическим изменениям и контролю над вооружением.

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Однако, по его мнению, военное наращивание Китая, нарастающее влияние и вредящее поведение, вызывает определенные вызовы для коллективной безопасности НАТО, которые Альянс должен встречать вместе.

Повестка дня "НАТО 2030"

На саммите также должны согласовать амбициозную повестку дня "НАТО 2030". В нем говорится о возможностях усиления коллективной обороны, укреплении устойчивости и технологическом развитии.

Впервые в истории НАТО также рассмотрит (борьбу) с климатическими изменениями и их влиянием на безопасность, как важную задачу нашего Альянса,

– подчеркнул Столтенберг.

По его мнению, для достижения этих амбициозных целей, НАТО нуждается в соответствующих ресурсах. В частности, он отметил, что европейские союзники и Канада увеличивают оборонные расходы уже 7 лет подряд и добавили 260 миллиардов долларов США.