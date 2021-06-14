Про це перед початком Брюссельського саміту НАТО заявив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг. Він зазначив, що ця зустріч відкриє нову главу трансатлантичних відносин.

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На саміті обговорять питання Росії

Як пояснив Столтенберг, лідери обговорять, зокрема, питання Росії. "Наші відносини з Росією є на найнижчому пункті з часів холодної війни. Це є наслідком агресивних дій Росії", – підкреслив він.

Також генсек НАТО зазначив, що лідери підтримають можливість провести консультації з президентом США Джо Байденом перед його зустріччю з президентом Росії Володимиром Путіним.

Ми бачили тенденцію російської поведінки – агресивні дії проти сусідів,,проти України і Грузії. Також кібернетичні атаки, гібридні атаки, отруєння, спрямовані проти союзників. Безумовно, все це призвело до погіршення стосунків між НАТО і Росією,

– зауважив він.

Водночас Столтенберг зазначив, що НАТО адаптується та відповідає. "Ми вже здійснили найбільше посилення нашої колективної оборони, зокрема, збільшенням оборонних витрат з 2014 року", – пояснив він.

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Діалог між НАТО та Росією

За словами генсека НАТО, Альянс шукатиме шляхи діалогу з Росією, що не є ознакою слабкості, але свідченням сили. На його думку, це означає, що Альянс є потужним та об'єднаним, зокрема, у діалозі з Росією.

Я підтримую той факт, що президент Байден зустрінеться з президентом Путіним. Контроль над озброєнням є важливим темою,

– наголосив він.

Крім того, Столтенберг зауважив, що НАТО вітає продовження нового START (СНО – Договір про обмеження стратегічних наступальних озброєнь – 24 канал). На його думку, необхідно продовжувати активну роботу, аби отримати прогрес.

"Ми об'єднані, і це важливе послання для Росії. Вона не здатна розділити нас. Ми є єдиними, і наше послання – стримування й оборона у поєднанні із діалогом", – заявив Столтенберг.

Питання щодо дій Китаю

Він підкреслив, що однією з важливих тем для обговорення на саміті стане Китай. Як пояснив генсек, з цією країною пов'язано багато можливостей, зокрема, щодо кліматичних змін та контролю над озброєнням.

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Однак, на його думку, військове нарощування Китаю, наростаючий вплив та шкідлива поведінка, спричиняє певні виклики для колективної безпеки НАТО, які Альянс має зустрічати разом.

Порядок денний "НАТО 2030"

На саміті також мають погодити амбітний порядок денний "НАТО 2030". У ньому мовиться про можливості посилення колективної оборони, зміцнення стійкості та технологічний розвиток.

Уперше в історії НАТО також розгляне (боротьбу) з кліматичними змінами та їх впливом на безпеку, як важливе завдання нашого Альянсу,

– підкреслив Столтенберг.

На його думку, для досягнення цих амбітних цілей, НАТО потребує відповідних ресурсів. Зокрема, він зауважив, що європейські союзники і Канада збільшують оборонні витрати вже 7 років поспіль й додали 260 мільярдів доларів США.