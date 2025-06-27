Специалист по стратегическим коммуникациям, аналитик Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что Украина выжала максиму из саммита НАТО, который состоялся 24 – 25 июня 2025 года. Все потому, что сейчас Альянс переживает серьезный внутренний кризис. Есть дискуссии, способно ли это объединение защищать единство стран НАТО от потенциальной российской агрессии.

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Что НАТО может дать Украине

Юрий Богданов отметил, в сотрудничестве с НАТО оптимальным вариантом для нашего государства является то, чтобы Украина поэтапно становилась компонентом общей системы безопасности Европейского Союза и Альянса.

Наша страна уже постепенно становится частью стандартов и военных бюджетов этого объединения. Важным также еще является тот факт, что украинский военно-промышленный комплекс оказался гораздо более эффективным, чем ВПК Европы.

Это огромный успех, учитывая нынешние условия. Мы не могли ожидать политическое приглашение в НАТО, но Украина де-факто становится страной, которая интегрирована с НАТО,

– сказал специалист по стратегическим коммуникациям.

Есть много стран, которые хотят создавать совместные предприятия с украинским военно-промышленным комплексом. Также есть те, кто готовы платить за оружие, которое изготавливают в Украине. Говорится о вооружении не только для Сил обороны, но и для собственных нужд.

"То, что мы видим финансирование для украинской армии, как части общей безопасности – это фундаментальные сдвиги, которых мало кто мог ожидать еще полгода назад", – отметил он.

Что повлияло на положение Украины

По мнению Богданова, недавние заявления Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, вероятно, заставили членов Альянса осознать, что в Европе сейчас есть только одна армия, которая способна оказать сопротивление российской армии – это Вооруженные Силы Украины.

Поэтому мы (Украина – 24 Канал) де-факто стали главной частью европейской военной промышленности,

– подчеркнул специалист по стратегическим коммуникациям.

Он подытожил, что для нашего государства сейчас гораздо выгоднее получать оружие и деньги от партнеров, чем любые политические декларации. Мол, лучшей гарантией безопасности в современных реалиях является наличие мощных вооруженных сил, мощного сектора безопасности и способность себя защитить.

По словам Юрия Богданова, к сожалению, альянсы, договора или союзы не действуют.

К слову, 25 июня на саммите НАТО Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом. По словам президента Украины, разговор был длительным и содержательным – обсудили прекращение огня, закупку американских систем ПВО, сотрудничество в производстве дронов и защиту гражданского населения. Зеленский также передал Трампу реальную информацию с фронта, упомянув об обменах погибшими и результатах технических переговоров в Стамбуле.