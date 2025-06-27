Спеціаліст зі стратегічних комунікацій, аналітик Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що Україна витиснула максиму із саміту НАТО, який відбувся 24 – 25 червня 2025 року. Все тому, що зараз Альянс переживає серйозну внутрішню кризу. Є дискусії, чи це об'єднання спроможне захищати єдність країн НАТО від потенційної російської агресії.

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Що НАТО може дати Україні

Юрій Богданов зауважив, у співпраці з НАТО оптимальним варіантом для нашої держави є те, щоб Україна поетапно ставала компонентом загальної системи безпеки Європейського Союзу та Альянсу.

Наша країна вже поступово стає частиною стандартів та військових бюджетів цього об'єднання. Важливим також ще є той факт, що український військово-промисловий комплекс виявився набагато ефективнішим, ніж ВПК Європи.

Це величезний успіх, враховуючи теперішні умови. Ми не могли очікувати на політичне запрошення в НАТО, але Україна де-факто стає країною, яка інтегрована з НАТО,

– сказав спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Є багато країн, які хочуть створювати спільні підприємства з українським військово-промисловий комплекс. Також є ті, хто готові платити за зброю, яку виготовляють в Україні. Мовиться про озброєння не лише для Сил оборони, але й для власних потреб.

"Те, що ми бачимо фінансування для української армії, як частини спільної безпеки – це фундаментальні зсуви, яких мало хто міг очікувати ще пів року тому", – зазначив він.

Що вплинуло на становище України

На думку Богданова, нещодавні заяви Дональда Трампа про можливий вихід США із НАТО, ймовірно, змусили членів Альянсу усвідомити, що в Європі зараз є тільки одна армія, яка спроможна чинити спротив російському війську – це Збройні Сили України.

Тому ми (Україна – 24 Канал) де-факто стали головною частиною європейської військової промисловості,

– підкреслив спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Він підсумував, що для нашої держави зараз набагато вигіднішим є отримувати зброю та гроші від партнерів, ніж будь-які політичні декларації. Мовляв, найкращою гарантією безпеки у сучасних реаліях є наявність потужних збройних сил, потужного сектора безпеки й спроможність себе захистити.

За словами Юрія Богданова, на жаль, альянси, договори чи союзи не діють.

До слова, 25 червня на саміті НАТО Володимир Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом. За словами президента України, розмова була тривалою та змістовною – обговорили припинення вогню, закупівлю американських систем ППО, співпрацю у виробництві дронів і захист цивільного населення. Зеленський також передав Трампу реальну інформацію з фронту, згадавши про обміни загиблими та результати технічних перемовин у Стамбулі.