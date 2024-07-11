В частности, он подробно рассказал о результатах работы с каждой из стран. В частности, о Люксембурге, Нидерландах, Германии, Великобритании, Словакии, Чехии и Канаде. Смотрите также "НАТО – пережиток Холодной войны": Китай ответил Альянсу на упреки в поддержке России в войне Итоги работы Украинской делегации Люксембург Удалось подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке. Люксембург продолжит оказывать военную помощь, поддерживать наш европейский и евроатлантический направления, а также помогать в защите и восстановлении культурного наследия Украины. Кроме этого, Люксембург выделил 80 миллионов евро на оборонную помощь в этом году и продолжит поддержку в течение следующего десятилетия. Также эта страна как солидер ИТ-коалиции предоставит возможности для обучения в киберсфере. Нидерланды Нидерланды выделили 300 миллионов евро на вооружение F-16 для Украины. Это значительно укрепит оборону наших городов и усилит возможности Сил обороны Украины в воздухе. Также обсудили развитие оборонной промышленности Украины и планирование подготовки украинских пилотов, – написал Умеров. Германия Глава Минобороны отметил, что обсудили ситуацию на поле боя, борьбу с российскими управляемыми авиабомбами и разведывательными дронами. Великобритания По словам Умерова, продолжаются переговоры по расширению поддержки и усилению сотрудничества в военной сфере. Кроме этого, обсудили практическую реализацию решения о разрешении Британии на использование ракет Storm Shadow по военным объектам на территории России. Словакия Умеров выразил благодарность за сотрудничество и готовность поддерживать Украину, а конкретные результаты встречи будут обнародованы позже, в частности перспективы совместных проектов в энергетике, пограничной инфраструктуре, гуманитарном сотрудничестве. Чехия Умеров поблагодарил Чехию за инициативу, в рамках которой была доставлена первая партия боеприпасов для Украины. Это важная и своевременная помощь. Кроме этого, он рассказал, что удалось скоординировать позиции перед заседанием Совета Украина – НАТО, встречами коалиции ПВО и коалиции истребителей. Темами переговоров стали реализация чешской инициативы по поставкам артиллерийских боеприпасов Украине, европейская и евроатлантическая интеграция нашего государства. Канада С Канадой обсудили важные вопросы поддержки и сотрудничества с Канадой. Канада анонсировала новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов.