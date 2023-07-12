Вопрос от журналистки прозвучал на открытом форуме на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Калинюк подчеркнула, что когда Россия впервые ворвалась в Украину, то ее сыну было всего 2 года, а сейчас – она не знает, к чему готовить его из-за страха США перед страной-агрессором, сообщает 24 Канал.

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"Байден и НАТО не пригласили Украину, потому что боятся"

Журналистка обратилась к советнику президента США по национальной безопасности в достаточно жесткой форме. Она заявила, что в США говорят, что Украина должна продолжать бороться с коррупцией, однако условия, которые нужно придерживаться, чтобы присоединиться к НАТО, не объясняют. В качестве примера она приводит своего сына, который почти всю свою жизнь провел в условиях войны. Когда россияне начали войну на Донбассе, мальчику было всего 2 года.

Тогда страны США и НАТО говорили, что нужно договориться с Россией, чтобы остановить конфликт. Также для вступления в Альянс постоянно говорили о реформах. Как отметила журналистка, Украина в течение 8 лет выполняла рекомендации партнеров, проводила реформы, согласилась подписать Минские соглашения, однако Россия все равно начала кровопролитную войну.

Из-за постоянных ударов по территории Украины людям приходится ночевать в убежищах и коридорах, поэтому Калинюк спрашивает, что ей сказать сыну на фоне того, что НАТО не пригласило Украину в Альянс. К слову, ее 11-летний сын, который живет в Киеве, тоже спит в коридоре.

Посоветуйте, пожалуйста, что мне сказать сыну? Что президент Байден и НАТО не пригласили Украину в Альянс, потому что они боятся России? Или боятся, что Россия проиграет? Боятся, что Украина выиграет? Готовить ли сына к армии и воевать с россиянами, когда ему исполнится 18 лет?

– жестко обратилась журналистка.

Салливан объяснил, почему Украину не могут пригласить в НАТО сейчас

Советник Байдена поблагодарил за вопрос и подчеркнул, что весь мир в восторге от храбрости и отваги украинского народа.

"То, что я хотел бы сказать вашему сыну и всем в Украине, заключается в том, что остальной мир в восторге от храбрости и отваги каждого гражданина Украины, который противостоит жестокой войне России. Линия фронта сейчас распространилась на города и поселки по всей Украине, потому что с неба враг атакует беспилотниками и ракетами", – заявил Салливан.

Вместе с тем он подчеркнул, что США активизировались и постоянно оказывают военную помощь Украине – боеприпасы, средства ПВО, боевые машины пехоты, оборудование для разминирования и многое другое. По словам Салливана, вся эта техника помогает украинской армии противостоять врагу и освобождать свои территории.

Кроме того, Салливан прокомментировал позицию Байдена о возможном членстве Украины в НАТО. Советник президента США подчеркнул, что вступление Украины в Альянс сейчас невозможно, потому что фактически все страны станут участниками войны.

Кое-что из того, что вы сказали в своих замечаниях о мотивах, я считаю, было совершенно необоснованным и неоправданным. Президент просто сказал, что он не готов сейчас видеть Украину в НАТО, потому что это означало бы, что Соединенные Штаты и Альянс сейчас будут в состоянии войны с Россией. Он также отметил, что каждая страна, которая присоединяется к НАТО, должна провести ряд реформ. Да, Украина много достигла, однако впереди еще много изменений,

– объяснил Салливан.

Он подытожил, что США и члены-страны Альянса должны делать все, чтобы самое молодое поколение Украины, такие как сын журналистки, в будущем жили в свободной стране.