Как отметила корреспондентка 24 Канала из Вильнюса София Назаренко, на 12 июля запланировано первое заседание Совета Украина – НАТО под руководством Владимира Зеленского. Президент Украины уже встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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В настоящее время среди приоритетов для Украины – новые оружейные пакеты. К примеру, их уже объявили Германия и Великобритания.

Также Владимир Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Эту встречу уже подтвердил Белый дом.

Какие гарантии безопасности может получить Украина

Считают, что гарантии безопасности, которые могут предложить Украине, будут "историческими". Сейчас детали пока не раскрывают. Они уже будут известны после заседания Совета Украина – НАТО. По словам главы государства, сейчас это один из главных приоритетов.

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Как проходят переговоры

Доступ к общим пресс-конференциям на саммите НАТО имеют все журналисты. А вот, чтобы попасть на определенные заседания, нужно иметь карточку пресс-пула. Об этом нужно было позаботиться заранее. Кроме того, журналистов проверяют. Для этого обустроили несколько пунктов.

Представителей СМИ на двусторонние встречи пускают на несколько минут. Дальше все происходит за закрытой дверью.

Следует отметить, что график у Президента Украины Владимира Зеленского очень плотный. Одна встреча длится более 20 минут.

К слову, в состав украинской делегации входит, в частности, министр обороны Украины Алексей Резников, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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