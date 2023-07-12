Як зазначила кореспондентка 24 Каналу з Вільнюса Софія Назаренко, на 12 липня заплановане перше засідання Ради Україна – НАТО під керівництвом Володимира Зеленського. Президент України вже зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Нині серед пріоритетів для України – нові пакети зброї. Наприклад, їх вже оголосили Німеччина та Велика Британія.

Також Володимир Зеленський має зустрітися із президентом США Джо Байденом. Цю зустріч уже підтвердив Білий дім.

Які гарантії безпеки може отримати Україна

Вважають, що гарантії безпеки, які можуть запропонувати Україні, будуть "історичними". Нині деталей поки що не розкривають. Вони вже будуть відомі після засідання Ради Україна – НАТО. За словами глави держави, нині це один із головних пріоритетів.

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Як відбуваються переговори

Доступ до загальних пресконференцій на саміті НАТО мають усі журналісти. А от щоби потрапити на певні засідання, треба мати картку преспулу. Про це треба було подбати заздалегідь. Окрім того, тривають перевірки журналістів. Для цього облаштували декілька пунктів.

Представників ЗМІ на двосторонні зустрічі пускають на кілька хвилин. Далі все відбувається за зачиненими дверима.

Варто зазначити, що графік у Президента України Володимира Зеленського дуже щільний. Одна зустріч триває понад 20 хвилин.

До слова, до складу української делегації входить, зокрема, міністр оборони України Олексій Резніков, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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