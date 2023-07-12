Питання від журналістки прозвучало на відкритому форумі на полях саміту НАТО у Вільнюсі. Калинюк наголосила, що коли Росія вперше вдерлася в Україну, то її сину було всього 2 роки, а зараз – вона не знає, до чого готувати його через страх США перед країною-агресором, повідомляє 24 Канал.

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"Байден і НАТО не запросили Україну, бо бояться"

Журналістка звернулася до радника президента США з національної безпеки у доволі жорсткій формі. Вона заявила, що у США говорять, що Україна має продовжувати боротися з корупцією, проте умови, яких треба дотриматися, щоб приєднатися до НАТО, не пояснюють. До прикладу вона наводить свого сина, який майже усе своє життя провів в умовах війни. Коли росіяни почали війну на Донбасі, хлопцю було усього 2 роки.

Тоді країни США та НАТО говорили, що треба домовитися з Росією, аби зупинити конфлікт. Також для вступу в Альянс постійно говорили про реформи. Як наголосила журналістка, Україна протягом 8 років виконувала рекомендації партнерів, проводила реформи, погодилася підписати Мінські угоди, проте Росія все одно розпочала кровопролитну війну.

Через постійні удари по території України, людям доводиться ночувати у сховищах та коридорах, тому Калинюк запитує, що їй сказати сину на тлі того, що НАТО не запросило Україну до Альянсу. До слова, її 11-річний син, який живе у Києві, також спить у коридорі.

Порадьте, будь ласка, що мені сказати синові? Що президент Байден і НАТО не запросили Україну до Альянсу, тому що вони бояться Росії? Чи бояться, що Росія програє? Бояться, що Україна виграє? Чи готувати сина до армії й воювати з росіянами, коли йому виповниться 18 років?

– жорстко звернулася журналістка.

Салліван пояснив, чому Україну не можуть запросити у НАТО зараз

Радник Байдена подякував за питання й наголосив, що весь світ у захваті від хоробрості та відваги українського народу.

"Те, що я хотів би сказати вашому синові та всім в Україні, полягає в тому, що решта світу в захваті від хоробрості та відваги кожного громадянина України, який протистоїть жорстокій війні Росії. Лінія фронту нині поширилася на міста та селища по всій Україні, бо з неба ворог атакує безпілотниками та ракетами", – заявив Салліван.

Разом з тим, він наголосив, що США активізувалися й постійно надають військову допомогу Україні – боєприпаси, засоби ППО, бойові машини піхоти, обладнання для розмінування та багато чого іншого. За словами Саллівана, уся ця техніка допомагає українській армії протистояти ворогу й звільняти свої території.

Крім того, Салліван прокоментував позицію Байдена щодо можливого членства України в НАТО. Радник президента США наголосив, що вступ України в Альянс нині неможливий, через те, що фактично всі країни стануть учасниками війни.

Дещо з того, що ви сказали у своїх зауваженнях про мотиви, я вважаю, було абсолютно необґрунтованим і невиправданим. Президент сказав просто, що він не готовий зараз бачити Україну в НАТО, тому що це означало б, що Сполучені Штати й Альянс зараз будуть у стані війни з Росією. Він також зазначив, що кожна країна, яка приєднується до НАТО, має здійснити низку реформ. Так, Україна багато досягла, проте попереду ще багато змін,

– пояснив Салліван.

Він підсумував, що США і члени-країни Альянсу повинні робити усе, щоб наймолодше покоління України, такі як син журналістки, у майбутньому жили у вільній країні.