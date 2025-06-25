Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил политолог-международник Ярослав Божко, считая, что Украину на этот раз не пригласят в НАТО. Он также прояснил, какую поддержку может получить наша страна по итогам саммита и к чему стоит готовиться Западу.

Важно В Гааге стартовал саммит НАТО: Зеленский уже прибыл на встречу, есть решение по Украине

Должны демонстрировать полную боевую готовность

Божко отметил, что вопрос членства Украины в НАТО зависит в определенной степени от результатов российско-украинской войны – когда и каким образом закончатся боевые действия.

Однако страны НАТО продолжают выполнять свои важные обязательства перед Украиной по обеспечению нашей обороноспособности,

– подчеркнул он.

Партнеры, по его словам, инвестируют в украинские оборонные проекты. Это позволяет нашей стране иметь собственные производства вооружения, а не опираться на условных далеких европейских производителей, которые могут работать медленнее и их продукция может быть дороже, чем аналогичная отечественная.

От этого саммита стоит ожидать только пакетов помощи, которые будут обсуждаться. Мы не услышим ни "да", ни "нет", потому что Украина сейчас находится в промежуточном положении, так же как и весь западный мир,

– подчеркнул политолог-международник.

Во время саммита Трамп, в частности, отметил, что не существует единого толкования, как должна работать 5-я статья НАТО. Ранее глава комитета начальников Генштабов НАТО Роб Бауэр также поддержал это мнение.

Получается, что в случае вторжения России в пределы стран НАТО, они не знают точно, как будут реагировать. Будет ли автоматическая вооруженная реакция, или это будет история о "посмотрим и попробуем договориться",

– объяснил он.

Это, по словам политолога-международника, свидетельствует не только о военно-политической слабости Запада, но прежде всего моральной, ведь он в определенной степени колеблется перед лицом риска этого вызова.

Также осенью должны состояться российско-белорусские учения "Запад-2025", которые некоторыми западными аналитиками рассматриваются как серьезная угроза и возможная отработка определенных ударов по территории стран Балтии, по Сувалкскому коридору и другим критическим зонам.

Западу в этой ситуации даже с теми недостаточными ресурсами, что они имеют, лучше все равно демонстрировать полную боевую готовность, чем имитировать процесс разговоров и дискуссий, о явлениях, имеющих критическое имиджевое значение для НАТО,

– сказал Ярослав Божко.

Он добавил, что важно продемонстрировать, что блок может постоять хотя бы за себя, а даже не за страны, стремящиеся к демократии, – Украину, Грузию, Молдову.

Отметим, что по словам генсека НАТО Марка Рютте, на саммите в Гааге обсудят вопросы обеспечения дальнейшей поддержки Украины со стороны стран Альянса. Он отметил, что партнеры "могли привести Украину к прочному и длительному миру". Ранее Рютте отмечал, что на саммите НАТО будут приняты ключевые решения по Украине, в частности о выделении 35 миллиардов евро поддержки.