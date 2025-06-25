Про це у розмові з 24 Каналом зазначив політолог-міжнародник Ярослав Божко, вважаючи, що Україну цього разу не запросять до НАТО. Він також прояснив, яку підтримку може отримати наша країна за підсумками саміту і до чого варто готуватися Заходу.

Важливо В Гаазі стартував саміт НАТО: Зеленський вже прибув на зустріч, є рішення щодо України

Мають демонструвати повну бойову готовність

Божко наголосив, що питання членства України в НАТО залежить певною мірою від результатів російсько-української війни – коли і яким чином закінчаться бойові дії.

Проте країни НАТО продовжують виконувати свої важливі зобов'язання перед Україною із забезпечення нашої обороноздатності,

– підкреслив він.

Партнери, за його словами, інвестують в українські оборонні проєкти. Це дозволяє нашій країні мати власні виробництва озброєння, а не спиратися на умовних далеких європейських виробників, які можуть працювати повільніше і їхня продукція може бути дорожча, ніж аналогічна вітчизняна.

Від цього саміту варто очікувати лише пакетів допомоги, які будуть обговорюватися. Ми не почуємо ані "так", ані "ні", тому що Україна зараз перебуває у проміжному становищі, так само як і увесь західний світ,

– наголосив політолог-міжнародник.

Під час саміту Трамп, зокрема, наголосив, що не існує єдиного тлумачення, як має працювати 5-та стаття НАТО. Раніше глава комітету начальників Генштабів НАТО Роб Бауер також підтримав цю думку.

Виходить, що у разі вторгнення Росії в межі країн НАТО, вони не знають точно, як будуть реагувати. Чи буде автоматична збройна реакція, чи це буде історія про "подивимось і спробуємо домовитись",

– пояснив він.

Це, за словами політолога-міжнародника, свідчить не тільки про воєнно-політичну слабкість Заходу, але передусім моральну, адже він певною мірою вагається перед обличчям ризику цього виклику.

Також восени мають відбутися російсько-білоруські навчання "Захід-2025", які деякими західними аналітиками розглядаються як серйозна загроза і можливе відпрацювання певних ударів по території країн Балтії, по Сувальському коридору та інших критичних зонах.

Заходу в цій ситуації навіть з тими недостатніми ресурсами, що вони мають, краще все одно демонструвати повну бойову готовність, ніж імітувати процес розмов і дискусій, про явища, що мають критичне іміджеве значення для НАТО,

– сказав Ярослав Божко.

Він додав, що важливо продемонструвати, що блок може постояти хоча б за себе, а навіть не за країни, що прагнуть демократії, – Україну, Грузію, Молдову.

Зазначимо, що за словами генсека НАТО Марка Рютте, на саміті в Гаазі обговорять питання забезпечення подальшої підтримки України з боку країн Альянсу. Він зауважив, що партнери "могли привести Україну до міцного та тривалого миру". Раніше Рютте наголошував, що на саміті НАТО будуть ухвалені ключові рішення щодо України, зокрема щодо виділення 35 мільярдів євро підтримки.