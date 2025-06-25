Как рассказала ведущая 24 Канала Андриана Кучер, саммит НАТО в Гааге не стал прорывным для Украины. Но, стоит заметить, от этой встречи не было каких-то сверхважных ожиданий. Генсек НАТО Марк Рютте подчеркивал необратимости пути Украины в НАТО. Но пока без конкретных решений.

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По словам Кучер, на финальной пресс-конференции Рютте подчеркнул, что страны НАТО продолжают поддерживать Украину. По его мнению, до конца года союзники выделят даже больше 50 миллиардов долларов, которые были обещаны ранее.

И это еще стоит учесть, что пока Украина не получила никакой финансовой помощи или военной поддержки от Дональда Трампа. Сам президент США говорит, что готов рассматривать этот вопрос. Но решения сейчас нет,

– объяснила ведущая 24 Канала.

Накануне саммита Трамп сделал довольно провокационное заявление о различных толкованиях 5 статьи НАТО. Но уже на самой встрече он подтвердил, что Соединенные Штаты полностью с Европой. В финальном коммюнике отдельно было указано, что 5 статья имеет одно значение – нападение на одну страну-члена НАТО является нападением на всех членов Альянса.

При этом, к сожалению, в коммюнике вообще не упомянули об Украине или даже о необходимости обеспечить справедливый мир. Это связано с позицией Трампа.

По итогам саммита Украина получит военную помощь Нидерландов, Финляндии и т.д. Также Великобритания передаст 350 ракет для ПВО на сумму в 70 миллионов фунтов стерлингов. Они будут профинансированы через проценты от арестованных российских активов.