Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, саміт НАТО в Гаазі не став проривним для України. Але, варто зауважити, від цієї зустрічі не було якихось надважливих очікувань. Генсек НАТО Марк Рютте наголошував на незворотності шляху України до НАТО. Але поки без конкретних рішень.

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За словами Кучер, на фінальній пресконференції Рютте наголосив, що країни НАТО продовжують підтримувати Україну. На його думку, до кінця року союзники виділять навіть більше від 50 мільярдів доларів, які були обіцяні раніше.

І це ще варто врахувати, що наразі Україна не отримала жодної фінансової допомоги чи військової підтримки від Дональда Трампа. Сам президент США говорить, що готовий розглядати це питання. Але рішення зараз немає,

– пояснила ведуча 24 Каналу.

Напередодні саміту Трамп зробив досить провокативну заяву про різні тлумачення 5 статті НАТО. Але вже на самій зустрічі він підтвердив, що Сполучені Штати перебувають повністю з Європою. У фінальному комюніке окремо було вказано, що 5 стаття має одне значення – напад на одну країну-члена НАТО є нападом на всіх членів Альянсу.

При цьому, на жаль, у комюніке взагалі не згадали про Україну чи навіть про потребу забезпечити справедливий мир. Це пов'язано з позицією Трампа.

За підсумками саміту Україна отримає військову допомогу Нідерландів, Фінляндії тощо. Також Велика Британія передасть Україні 350 ракет для ППО на суму у 70 мільйонів фунтів стерлінгів. Вони будуть профінансовані через відсотки від заарештованих російських активів.