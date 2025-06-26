Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Известно, что страны НАТО согласились увеличить расходы на оборону на уровне 5% ВВП до 2035 года.

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Польша – среди лидеров

Как отметил Жмайло, принятие различных деклараций и реальное выполнение решений не всегда совпадают. Сейчас одним из лидеров в НАТО является Польша, оборонные расходы которой составляют 4,7% ВВП.

Они закупают и американскую, и южнокорейскую технику. Но ситуация там не самая лучшая. Согласно социологии только 10% граждан готовы там защищать свою страну. Кто же тогда будет осваивать эту технику?,

– сказал Жмайло.

Активно инвестируют в оборону и страны Балтии. В частности в Эстонии осознают, что Путин может напасть на них после прекращения огня в Украине. Российский диктатор вполне может захотеть проверить, готово ли НАТО придерживаться своей 5 статьи о коллективной обороне стран Альянса.

Обратите внимание! Накануне саммита НАТО Трамп сделал неоднозначное заявление о 5 статье. Но уже на самом саммите он подчеркнул, что США с Европой "до конца".

Украина также работает над тем, чтобы страны Европы "проснулись". Угроза со стороны России нарастает – и им нужно быть готовыми.

На фоне того, что Вашингтон снимает с себя ответственность за безопасность Европы, какая же страна может ее усилить? Это – Украина. У нас есть передовой военный опыт, технологии. Нам нужны средства и дополнительные площади для развертывания производства. В том числе и на территории стран НАТО. Это существенно укрепит восточный фланг НАТО,

– подчеркнул Жмайло.

Добавим, Владимир Зеленский провел разговор с Дональдом Трампом на саммите НАТО в Гааге. Президент США назвал эту встречу приятной.