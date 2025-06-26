Про це 24 Каналу розповів виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Відомо, що країни НАТО погодилися збільшити витрати на оборону на рівні 5% ВВП до 2035 року.

До теми Лестощі перед Трампом і уникнення складних тем: що у ЗМІ кажуть про саміт НАТО

Польща – серед лідерів

Як наголосив Жмайло, ухвалення різних декларацій та реальне виконання рішень не завжди збігаються. Наразі одним з лідерів у НАТО є Польща, оборонні видатки якої становлять 4,7% ВВП.

Вони закуповують і американську, і південнокорейську техніку. Але ситуація там не найкраща. Згідно з соціологією лише 10% громадян готові там захищати свою країну. Хто ж тоді буде опановувати цю техніку?,

– сказав Жмайло.

Активно інвестують в оборону і країни Балтії. Зокрема в Естонії усвідомлюють, що Путін може напасти на них після припинення вогню в Україні. Російський диктатор цілком може захотіти перевірити, чи готове НАТО дотримуватися своєї 5 статті про колективну оборону країн Альянсу.

Зверніть увагу! Напередодні саміту НАТО Трамп зробив неоднозначну заяву про 5 статтю. Але вже на самому саміті він підкреслив, що США з Європою "до кінця".

Україна також працює над тим, аби країни Європи "прокинулися". Загроза з боку Росії наростає – і їм потрібно бути готовими.

На тлі того, що Вашингтон знімає з себе відповідальність за безпеку Європи, яка ж країна може її посилити? Це – Україна. У нас є передовий військовий досвід, технології. Нам потрібні кошти та додаткові площі для розгортання виробництва. Зокрема й на території країн НАТО. Це суттєво укріпить східний фланг НАТО,

– підкреслив Жмайло.

Додамо, Володимир Зеленський провів розмову із Дональдом Трампом на саміті НАТО в Гаазі. Президент США назвав цю зустріч приємною.