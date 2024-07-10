Однако, как объяснил 24 Каналу политолог, партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун, во время мероприятия этот вопрос вообще не будут поднимать.

Смотрите также В НАТО оценили способность России начать очередное наступление

Какое самое большое поражение совершил Запад

"Вопрос вступления Украины в НАТО вообще не будет темой переговоров в Вашингтоне. Это самое большое поражение не Украины, а Запада, который уже второй раз теряет шанс, чтобы приблизить Украину к окончанию российско-украинской войны. К тому же не только на условиях Украины, но и цивилизованного и консолидированного мира", – отметил политолог.

Вещи вроде "Украина имеет место, трамплин, дельтаплан вступления в НАТО" точно не входят в наши стратегические приоритеты. По мнению Джигуна, и так понятно, что после завершения войны страны-члены захотят видеть Украину частью своей институции. Поскольку наше государство является уникальным носителем опыта, знаний и навыков введения современных боевых действий, которые не практиковали как минимум на европейском и североамериканском континентах в XI веке.

Интересно В Вашингтоне проходит юбилейный саммит НАТО: какие заявления уже сделали страны-члены Альянса

Поэтому Украина уедет с саммита без политического сигнала о вступлении в НАТО. Никто не ставит под сомнение миротворческие инициативы Соединенных Штатов и Германии, но именно эти страны являются преградой, чтобы дать Киеву "зеленый свет". Соответственно, это их поражение. Поскольку, приглашая Украину в Альянс, они бы не пересекли никакие мнимые "красные линии" Владимира Путина, они бы не сделали практических вещей, но с символической точки зрения это стало бы прекрасным развитием двусторонних отношений НАТО и украинского государства.

Поэтому здесь сейчас не радость и не любовь к нашим партнерам можем выражать. Впрочем, Украина ожидает получить практические вещи в виде дополнительных систем противовоздушной обороны, в виде заверений того, что даже в формате смены американской власти и главы Овального кабинета Украина останется на повестке дня Альянса и будет получать необходимую помощь,

– отметил Максим Джигун.

Напомним, Джо Байден на открытии саммита НАТО в Вашингтоне сообщил, что США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия предоставят Украине пять дополнительных систем стратегической противовоздушной обороны, а в ближайшие месяцы США предоставят Украине десятки дополнительных тактических систем ПВО.

Стоит, впрочем, заметить: о 4 из 5 объявленных Байденом "новых" систем уже было известно, а одна из них, немецкая, уже поставлена на дежурство ВСУ.