Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Игорь Рейтерович. По его словам, неоспоримым остается факт, что Украина не вступит в НАТО до окончания войны.
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"Вопрос в некоторой степени заключается в формулировках, но итоговый документ точно не будет пустым. Там будут конкретные моменты, которые нам дадут уверенность, что мы эту интеграцию продолжим", – отметил Рейтерович.
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Даже если итоговый документ не будет содержать желаемые для Украины формулировки, он все равно будет в определенной степени прорывным и чрезвычайно важным для нас.
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"Зеленский уже не раз показал, что когда он куда-то едет и общается с мировыми лидерами, он умеет убеждать. Он умеет отстаивать наши национальные интересы и делать все для того, чтобы позиция Украины была мощной", – отметил Рейтерович.
Партнеры могли подготовить сюрпризы именно в контексте усиления военно-технической помощи. Возможно, Украине передадут 12 комплексов Patriot, которые стоят в аэропорту столицы Литвы.
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- 11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, от которого Украина ожидает конкретных решений о своем членстве в Альянсе. В рамках события президент США Джо Байден встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским.
- Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на саммите страны-члены Альянса планируют принять новый пакет для Украины. Эта помощь будет содержать три важных элемента.
- Еще 7 июля в странах мира стартовали митинги за поддержку вступления Украины в НАТО. Символично, что в рамках кампании запланировано 33 демонстрации.