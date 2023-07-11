Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, незаперечним лишається факт, що Україна не вступить у НАТО до завершення війни.

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"Питання деякою мірою полягає у формулюваннях, але підсумковий документ точно не буде порожнім. Там будуть конкретні моменти, які нам дадуть впевненість, що ми цю інтеграцію продовжимо", – зазначив Рейтерович.

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Навіть якщо підсумковий документ не міститиме бажаних для України формулювань, він все одно буде певною мірою проривним і надзвичайно важливим для нас.

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"Зеленський уже неодноразово показав, що коли він кудись їде і спілкується зі світовими лідерами, він уміє переконувати. Він уміє відстоювати наші національні інтереси й робити все для того, щоб позиція України буда потужною", – зауважив Рейтерович.

Партнери могли підготувати сюрпризи саме в контексті посилення військово-технічної допомоги. Можливо, Україні передадуть 12 комплексів Patriot, які стоять в аеропорту столиці Литви.

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