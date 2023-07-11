Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Ігор Рейтерович. За його словами, незаперечним лишається факт, що Україна не вступить у НАТО до завершення війни.
До теми Україна отримає чіткий сигнал, вступ Швеції: головні події історичного саміту НАТО у Вільнюсі
"Питання деякою мірою полягає у формулюваннях, але підсумковий документ точно не буде порожнім. Там будуть конкретні моменти, які нам дадуть впевненість, що ми цю інтеграцію продовжимо", – зазначив Рейтерович.
Чого чекати Україні від саміту НАТО: дивіться відео
Навіть якщо підсумковий документ не міститиме бажаних для України формулювань, він все одно буде певною мірою проривним і надзвичайно важливим для нас.
Які гарантії безпеки може отримати Україна
"Зеленський уже неодноразово показав, що коли він кудись їде і спілкується зі світовими лідерами, він уміє переконувати. Він уміє відстоювати наші національні інтереси й робити все для того, щоб позиція України буда потужною", – зауважив Рейтерович.
Партнери могли підготувати сюрпризи саме в контексті посилення військово-технічної допомоги. Можливо, Україні передадуть 12 комплексів Patriot, які стоять в аеропорту столиці Литви.
Саміт НАТО у Вільнюсі: останні новини
- 11 липня у Вільнюсі стартував саміт НАТО, від якого Україна очікує конкретних рішень щодо свого членства в Альянсі. У межах події президент США Джо Байден зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що на саміті країни-члени Альянсу планують ухвалити новий пакет для України. ця допомога міститиме три важливих елементи.
- Ще 7 липня в країнах світу стартували мітинги за підтримку вступу України до НАТО. Символічно, що в межах кампанії заплановано 33 демонстрації.