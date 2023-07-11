Никогда и никому не нужно оглядываться на Москву, – Зеленский мощно выступил в Вильнюсе

Владимир Зеленский выступил перед многолюдным митингом за Украину в НАТО в Вильнюсе. Прежде всего он поблагодарил Литву и ее граждан за помощь, которую они нам оказывают.

Владимир Зеленский отметил, что Украина и Литва уже союзники. И Киев защитит свободу Литвы, как сейчас защищает свою. Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский выступил в Вильнюсе

Перед своим выступлением Зеленский выкрикнул "Слава Украине", на что многолюдная толпа выкрикнула "Героям Слава". Президент пошутил, что фактически "как дома".

Он поблагодарил всех, кто находится на площади и международных партнеров. Особенно Литву, которая всеми силами поддерживает Украину в войне и продвигает ее вступление в НАТО.

Здесь, в Вильнюсе, мы видим прогресс Европы. Здесь люди знают, что такое безопасность и как ее добиться. И знают, что безопасность – это вместе с Украиной. Я благодарен тебе, Вильнюс, и всем литовским городам и общинам за каждый призыв в поддержку Украины, за приют для наших людей, которые здесь, у вас дома, в Литве спаслись от боевых действий,

– сказал президент.

Отдельно президент выразил благодарность президенту Литвы Гитанасу Науседе, который всегда помогает Украине и оказывает важную оборонную поддержку.

Благодарю вас за четкую позицию по приглашению Украины в НАТО. Украинские флаги на литовских улицах однозначно доказывают, что мы уже точно союзники. И Украина защитит и свою, и вашу свободу,

– сказал президент.

Также во время своего выступления президент поднял боевое знамя из Бахмута. Он отметил, что хоть флаг и пробит пулями, но живой, гордый и свободный. И это означает, что каждый флаг наций Европы будет живым, гордым и свободным.

Глава государства отметил, что в руинах Бахмута и на полях других сражений в Украине останутся разбитыми российские захватнические амбиции.

Сегодня я поехал сюда с верой в решение, с верой в партнеров, с верой в сильное НАТО. В НАТО, которое не сомневается, не теряет время и не оглядывается на любого агрессора… И я хотел бы, чтобы эта вера стала уверенностью – уверенностью в решениях, которых мы заслуживаем – все мы заслуживаем, и которых ожидает каждый наш воин, каждый наш гражданин, каждая наша мать, каждый наш ребенок. И разве это большое желание? НАТО обеспечит Украине безопасность. Украина сделает Альянс сильнее,

– подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что "никогда и никому не нужно оглядываться на Москву".

Президент выступил в Вильнюсе: фото 24 Канала