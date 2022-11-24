Все напоминает о ней: на столе Путина во время саммита ОДКБ был замечен украинский флаг

23 ноября в столице Армении прошел саммит лидеров ОДКБ. На кадрах с саммита пользователи сети заметили одну очень интересную деталь.

Видео с саммита распространяют российские СМИ, ведь саммит проходил под прицелом камер, особенно пропагандистов. И вот на видео попало украинское знамя у Путина.

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Украинский флаг перед Путиным

Прежде всего стоит отметить, что речь не идет буквально о флаге. Очевидно, человек, который занимался оформлением места встречи лидеров Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси и России, испытывает хорошее чувство юмора, ведь у Путина поставили синюю папку и желтые бумаги.

Учитывая поражения оккупантов в Украине, ирония получилась хорошей.

"Украинский флаг" на столе перед Путиным: смотрите видео

Армения устроила Путину неприятный прием

В Ереване на фоне саммита ОДКБ прошли протесты против Путина и самопровозглашенного белорусского диктатора Лукашенко. Кроме того, армянские оппозиционеры выступают за выход страны из ОДКБ. Лозунги протестующих "Россия, прочь из Армении", "Россия – враг" вызвали небывалую истерику у российских чиновников.

Главной причиной этого стала пассивная реакция ОДКБ на конфликт Армении и Азербайджана. То есть, коллективная защита в организации не работает. Потому и Армения разочарована таким союзом.

К слову, премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ, заявив, что организация "недостаточно четко оценила" ситуацию между Арменией и Азербайджаном и Баку "может расценить это как зеленый свет от организации для дальнейшей агрессии".

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