Это первый похожий мировой саммит. Его инициатором стала супруга президента Украины Елена Зеленская.
К теме В Софии Киевской начался саммит первых леди и джентльменов
Гости на саммите первых леди и джентльменов
Жены мировых лидеров собрались в "Софии Киевской", чтобы вместе с экспертами обсудить важные вызовы, в частности, связанные с пандемией COVID-19.
В мероприятии принимают участие 11 первых леди, часть присоединилась в онлайн-режиме. Кроме того, участниками саммита являются более 20 общественных деятелей, среди которых – представители ВОЗ, ООН, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира.
На мероприятии присутствуют
- супруга президента Европейского Совета Амели Дербаудренгьен,
- первая леди Израиля Михель Герцог,
- первая леди Латвии Андра Левите,
- первая леди Хорватии Саня Музыч Миланович,
- первая леди Литвы Диана Науседене,
- первая леди Коста-Рики Клаудия Доблес,
- председатель Национальной комиссии по делам женщин Ливана Клодин Аун,
- первая леди Бразилии и другие.
Результатом саммита станет подписание открытой декларации, она засвидетельствует стремление к совместным действиям.
С приветствием выступила Зеленская
Модератором мероприятия стала ведущая и амбассадор Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина. С приветственным словом выступила Елена Зеленская.
Это первое собрание первых леди и джентльменов в таком широком составе. Это первая международная площадка для решения вопросов, которые требуют первоочередного решения,
– отметила первая леди Украины.
Она добавила, что на крупных политических площадках, где лидеры государств обсуждают важнейшие темы, к сожалению, не всегда остается время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах равенства, развития человека, доступа к медицинским, социальным услугам для всех.
Вопросы, которые обсудят гости мероприятия
- доступ к медицинским услугам;
- внедрение программ ментального здоровья;
- будущее системы образования;
- обеспечение равных возможностей;
- преодоление дискриминации.
Саммит первых леди и джентльменов в Киеве: смотрите видео
Что раньше говорили об этом саммите
- Инициатор саммита Елена Зеленская выразила надежду, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед странами.
- А глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что такие встречи позволят регулярно обмениваться опытом и координировать усилия по реализации совместных проектов. В планах – проводить мероприятие каждый год.