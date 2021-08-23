Это первый похожий мировой саммит. Его инициатором стала супруга президента Украины Елена Зеленская.

К теме В Софии Киевской начался саммит первых леди и джентльменов

Гости на саммите первых леди и джентльменов

Жены мировых лидеров собрались в "Софии Киевской", чтобы вместе с экспертами обсудить важные вызовы, в частности, связанные с пандемией COVID-19.

В мероприятии принимают участие 11 первых леди, часть присоединилась в онлайн-режиме. Кроме того, участниками саммита являются более 20 общественных деятелей, среди которых – представители ВОЗ, ООН, а также ведущие эксперты и лидеры мнений мира.

На мероприятии присутствуют

  • супруга президента Европейского Совета Амели Дербаудренгьен,
  • первая леди Израиля Михель Герцог,
  • первая леди Латвии Андра Левите,
  • первая леди Хорватии Саня Музыч Миланович,
  • первая леди Литвы Диана Науседене,
  • первая леди Коста-Рики Клаудия Доблес,
  • председатель Национальной комиссии по делам женщин Ливана Клодин Аун,
  • первая леди Бразилии и другие.

Результатом саммита станет подписание открытой декларации, она засвидетельствует стремление к совместным действиям.

С приветствием выступила Зеленская

Модератором мероприятия стала ведущая и амбассадор Фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина. С приветственным словом выступила Елена Зеленская.

Это первое собрание первых леди и джентльменов в таком широком составе. Это первая международная площадка для решения вопросов, которые требуют первоочередного решения,
– отметила первая леди Украины.

Она добавила, что на крупных политических площадках, где лидеры государств обсуждают важнейшие темы, к сожалению, не всегда остается время для того, чтобы сосредоточиться на вопросах равенства, развития человека, доступа к медицинским, социальным услугам для всех.

Вопросы, которые обсудят гости мероприятия

  • доступ к медицинским услугам;
  • внедрение программ ментального здоровья;
  • будущее системы образования;
  • обеспечение равных возможностей;
  • преодоление дискриминации.

Саммит первых леди и джентльменов в Киеве: смотрите видео

Что раньше говорили об этом саммите

  • Инициатор саммита Елена Зеленская выразила надежду, что саммит начнет хорошую традицию и новую платформу для обсуждения актуальных вызовов, которые стоят перед странами.
  • А глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба добавил, что такие встречи позволят регулярно обмениваться опытом и координировать усилия по реализации совместных проектов. В планах – проводить мероприятие каждый год.