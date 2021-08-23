Це перший схожий світовий саміт. Його ініціаторкою стала дружина президента України – Олена Зеленська.

До теми У Софії Київській розпочався саміт перших леді та джентльменів

Гості на саміті перших леді та джентльменів

Дружини світових лідерів зібралися у "Софії Київській", аби разом з експертами обговорити важливі виклики, зокрема, пов'язані з пандемією COVID-19.

У заході беруть участь 11 перших леді, частина долучилася в онлайн-режимі. Крім того, учасниками саміту є понад 20 громадських діячів, серед яких – представники ВООЗ, ООН, а також провідні експерти та лідери думок світу.

На заході присутні

дружина президента Європейської Ради Амелі Дербаудренгьєн,

перша леді Ізраїлю Міхель Герцог,

перша леді Латвії Андра Левіте,

перша леді Хорватії Саня Музич Міланович,

перша леді Литви Діана Науседєне,

перша леді Коста-Ріки Клаудія Доблес,

голова Національної комісії у справах жінок Лівану Клодін Аун,

перша леді Бразилії та інші.

Результатом саміту стане підписання відкритої декларації, вона засвідчить прагнення до спільних дій.

З вітанням виступила Зеленська

Модераторкою заходу стала ведуча та амбасадорка Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Маша Єфросиніна. З вітальним словом виступила Олена Зеленська.

Це перше зібрання перших леді та джентльменів в такому широкому складі. Це перший міжнародний майданчик для вирішення питань, які вимагають першочергового вирішення,

– зазначила перша леді України.

Вона додала, що на великих політичних майданчиках, де лідери держав обговорюю надважливі теми, на жаль, не завжди залишається час для того, щоб зосередитися на питаннях рівності, розвитку людину, доступу до медичних, соціальних послуг для всіх.

Питання, які обговорять гості заходу

доступ до медичних послуг;

впровадження програм ментального здоров'я;

майбутнє системи освіти;

забезпечення рівних можливостей;

подолання дискримінації.

Саміт перших леді та джентльменів у Києві: дивіться відео

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