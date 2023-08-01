В Кремле же заявили, что "будут следить" за ходом встречи. Однако оккупанты пока "не видят условий" для мирных переговоров с Киевом.

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Президент Мексики требует пригласить оккупантов в Саудовскую Аравию

Лопес Обрадор заявил, что Мексика примет участие в переговорах в Саудовской Аравии только при условии присутствия представителей России и Украины.

Если и Украина, и Россия будут готовы искать решения по достижению мира, мы примем участие. Мы не хотим, чтобы российско-украинская война продолжалась, это очень иррационально. Единственное, что выиграет от него – это военная индустрия,

– отметил президент Мексики, добавив, что война повлекла за собой массовые человеческие страдания.

Ожидается, что в переговорах в Джидде примут участие чиновники из 30 стран. Россию не пригласили.

Обратите внимание! Лопес Обрадор пытается сохранить нейтралитет Мексики в войне, хотя его правительство поддержало несколько важных резолюций ООН, критикующих роль России в конфликте. Также Мексика отказалась поставлять оружие в Украину и не ввела санкции против России.

В Офисе Президента отреагировали

Глава Офиса Президента Андрей Ермак уже отреагировал на заявление мексиканского президента.

Мы будем рады видеть представителей всех стран, уважающих независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, на любых встречах, посвященных имплементации Формулы мира Президента Владимира Зеленского,

– заметил Ермак.

Он добавил, что Украина будет безгранично рада, если Запад, Восток, Юг и Север в этом формате будут совместно работать над восстановлением системы мировой безопасности.

"Однако это форум ответственных государств, уважающих международное право и устав ООН. Поэтому России там не будет ", – подчеркнул руководитель ОП.

Стоит отметить, что представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Соединенные Штаты поддерживают проведение саммита Саудовской Аравии по Украине.

"Мы давно заявили, что важно, чтобы Украина была за рулем, когда речь идет о любом потенциальном дипломатическом решении этой войны. Важно, чтобы страны, которые до сих пор напрямую не слышали от Украины, выслушали ее, поэтому мы рады, что такие страны примут участие в саммите, чтобы напрямую говорить с Украиной", – заявил спикер.

Информацию о перечне стран, которые примут участие, Миллер предложил получать у правительств Украины и Саудовской Аравии. Он подтвердил, что представители американского правительства будут на событии, однако не назвал их имена.

Любопытно! Встреча в Саудовской Аравии по Украине состоится уже 5 – 6 августа.