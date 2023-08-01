У Кремлі ж заявили, що "стежитимуть" за ходом зустрічі. Проте окупанти наразі "не бачать умов" для мирних переговорів з Києвом.

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Президент Мексики вимагає запросити окупантів у Саудівську Аравію

Лопес Обрадор заявив, що Мексика візьме участь у переговорах у Саудівській Аравії лише за умови присутності представників Росії та України.

Якщо й Україна, і Росія будуть готові шукати рішення для досягнення миру, ми візьмемо участь. Ми не хочемо, щоб російсько-українська війна продовжувалася, це дуже ірраціонально. Єдине, що виграє від нього – це військова індустрія,

– зазначив президент Мексики, додавши, що війна спричинила масові людські страждання.

Очікують, що в перемовинах у Джидді візьмуть участь високопосадовці з 30 країн. Росію не запросили.

Зверніть увагу! Лопес Обрадор намагається зберегти нейтралітет Мексики у війні, хоча його уряд підтримав кілька важливих резолюцій ООН, що критикують роль Росії в конфлікті. Також Мексика відмовилася постачати зброю в Україну і не запровадила санкцій проти Росії.

В Офісі Президента відреагували

Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак вже відреагував на заяву мексиканського президента.

Ми будемо раді бачити представників усіх країн, що поважають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на будь-яких зустрічах, присвячених імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського,

– зауважив Єрмак.

Він додав, що Україна буде безмежно рада, якщо Захід, Схід, Південь та Північ у цьому форматі спільно працюватимуть над відновленням системи світової безпеки.

"Проте це форум відповідальних держав, які шанують міжнародне право й статут ООН. Тому Росії там не буде", – наголосив керівник ОП.

Варто зауважити, що речник Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Сполучені Штати підтримують проведення саміту Саудівської Аравії щодо України.

"Ми давно заявили, що важливо, аби Україна була за кермом, коли мовиться про будь-яке потенційне дипломатичне вирішення цієї війни. Важливо, аби країни, які досі напряму не чули від України, вислухали її, тож ми раді, що такі країни візьмуть участь у саміті, аби безпосередньо говорити з Україною", – заявив речник.

Інформацію щодо переліку країн, які візьмуть участь, Міллер запропонував отримувати в урядів України та Саудівської Аравії. Він підтвердив, що представники американського уряду будуть на події, однак не назвав їхні імена.

Цікаво! Зустріч у Саудівській Аравії щодо України відбудеться вже 5 – 6 серпня.