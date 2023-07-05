Но диктаторы понимают, что идёт серьезная угроза их существованию. Об этом 24 Каналу заявил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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"Россия возглавляет профсоюз диктаторов, профсоюз отмороженных правительств", – отметил Гудков.

Сейчас значительная головная боль всего мира – это Россия, возглавляющая самые отвратительные режимы. Путин – всемирное абсолютное зло. Потому диктаторы и поддерживают президента России. Мол, им будет только хуже, если с Владимиром Путиным что-нибудь произойдет. Тогда могут посыпаться контролируемые ими режимы.

Рядом некоторых стран пройдет освободительно-очистительная волна. Они боятся. Ведь боятся проиграть эту битву мировому демократическому лагерю,

– добавил российский оппозиционный политик.

А этот лагерь должен понимать, что война не на жизнь, а на смерть. Если, например, демократии не удастся победить диктатуру, то тогда это породит такие процессы, что мало не покажется.

Человек, возглавляющий профсоюз отмороженных режимов

Мировой профсоюз диктаторов как-то будет защищать или помогать тайно или публично своему "лидеру". А "лидер" сейчас – Путин.

"Путин отважился на войну, на войну со всем миром. Угрожает всему миру ядерным армагедоном. У Путина огромный ядерный потенциал. Абсолютно аморальный, выжил из себя человеческие качества", – отметил Геннадий Гудков.

А еще – российский диктатор безответственен, не способен вести переговоры и уважать международное право. Такой человек возглавляет профсоюзы диктаторов и отмороженных режимов. Понятно, почему другие диктаторы боятся, что такая поддержка в лице Путина может исчезнуть.

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