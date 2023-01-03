Об этом 24 каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его словам, такие саммиты для Украины – уже не простая формальность.

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Сейчас важно проговаривать шаги, которые мы стремимся предпринять по направлению к членству в ЕС.

Площадка для разговора о построении новой Украины

Как отметил Вигиринский, Киев должен продемонстрировать, что готов максимально быстро осуществить ряд преобразований в стране. В частности, на саммите Украина сможет:

сделать шаг к сближению нашей и европейской бюрократии;

улучшить уровень доверия западных стран к себе;

продемонстрировать, что за время войны в Украине изменились не только люди, но и государство.

Как отметил политолог, важно показать осознание того, что Украина не может существовать так, как раньше.

"Мы не то что должны открыть себя для Европы заново как перерожденная нация. Но мы должны продемонстрировать, что способны максимально быстро и эффективно достичь результатов в организации нашей жизни. Этот саммит – еще одна организационная площадка, на которой можно будет говорить о построении новой Украины", – сказал Вигиринский.

Андрей Вигиринский рассказал о значении саммита Украина – ЕС: смотрите видео

Важные темы, которые должны подниматься на саммите Украина – ЕС

По его словам, главный вопрос, который будет подниматься на саммите – это место Украины в экономике европейского континента.

Наша задача – убедить финансовые институции в том, что Украине можно доверять. Речь идет не только о судебной ветви власти или антикоррупционной вертикали. Это вопрос вообще толерантности нашего общества к тем изменениям, которые нас ожидают,

– отметил политолог.

Он добавил, что с точки зрения стратегии Киев не может позволить себе "вальяжное" отношение к тому, что необходимо сделать для интеграции Украины в Европейский Союз.

"Ведь от этой интеграции будет зависеть, насколько быстро украинская послевоенная экономика встанет с колен и насколько улучшится благосостояние наших граждан", – отметил политолог.

Также, по его словам, важно ставить вопрос о социальном обеспечении граждан Украины, находящихся в вынужденной иммиграции. Для этого нужно общаться с правительствами стран-членов ЕС и европейскими институциями для того, чтобы сохранились социальные и экономические гарантии для переселенцев из Украины.

Киев может обсудить с партнерами инвестиции в украинскую экономику

Политолог отметил, что многое зависит от того, как Украина подготовится и какие проекты будет готовы предметно обсуждать. В частности, это касается экономических вопросов. Вигиринский напомнил, что министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Германия готова инвестировать в сельское хозяйство, IT-сферу и военно-промышленный комплекс нашего государства.

Если это не только вопрос обсуждения, а уже практических действий, то саммит – хорошая возможность обсудить правовые и экономические условия для того, чтобы такие проекты были реализованы,

– сказал политолог.

Он добавил, что Украина может предлагать свои идеи для потенциальных инвестиций. В частности, такими сферами могут являться химическая промышленность и возобновляемая энергетика.

Украина на пути к членству в ЕС: коротко