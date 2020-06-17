Украина готовится к проведению 1 октября очередного саммита Украина – ЕС. Информацию о том, что он обязательно состоится, подтвердили президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Саммит Украина – ЕС в 2020 году состоится, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква, пишет Интерфакс-Украина.

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И президент Европейского Совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своих контактах с президентом Зеленским подтвердили это,

– отметил Жовква.

Проведение саммита запланировано на 1 октября 2020 года.

К слову, ранее заместитель главного директората Европейской комиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении ЕС Екатерина Матернова заявила, что проведение ежегодного саммита Украина – ЕС планируют на октябрь.

Саммит Украина – ЕС: что известно