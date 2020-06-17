Саміт Україна – ЄС відбудеться 1 жовтня, – Офіс Президента
Україна готується до проведення 1 жовтня чергового саміту Україна – ЄС. Інформацію про те, що він обов’язково відбудеться, підтвердили президент Європейської Ради Шарль Мішель та пані президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Саміт Україна – ЄС у 2020 році відбудеться, розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, пише Інтерфакс-Україна.
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І президент Європейської Ради Шарль Мішель, і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своїх контактах із президентом Зеленським підтвердили це,
– зазначив Жовква.
Проведення саміту заплановане на 1 жовтня 2020 року.
До слова, раніше заступниця гендиректора головного директорату Європейської комісії з питань сусідства та переговорів про розширення ЄС Катерина Матернова заявила, що проведення щорічного саміту Україна – ЄС планують на жовтень.
Саміт Україна – ЄС: що відомо
- Попередній такий саміт відбувся 8 липня 2019 року у Києві. ЄС на ньому представляли тоді ще президенти Європейської ради Дональд Туск та Європейської комісії Жан-Клод Юнкер. Представником української сторони був президент Володимир Зеленський.
- Проведення саміту у 2020 році відклали через пандемію коронавірусу.