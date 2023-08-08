Представитель Китая заявил Лаврову, что его страна будет поддерживать "независимую и беспристрастную" позицию в попытках найти политическое урегулирование войны России против Украины.

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О чем Ван И говорил с Лавровым

Ван И заявил, что Китай будет "объективным и рациональным голосом" на любых международных многосторонних форумах и будет "активно способствовать мирным переговорам".

Ранее в МИД Китая заявили, что переговоры в Саудовской Аравии по поиску мирного разрешения войны России против Украины помогли "консолидировать международный консенсус".

В ведомстве пообещали, что Пекин продолжит "укреплять диалог на основе своего мирного плана по 12 пунктам и "накапливать взаимное доверие".

Что следует знать о саммите в Джидде