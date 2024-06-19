Саммит мира был нужен не только Украине: 2 важных момента мероприятия, которые вы пропустили

Сейчас есть два момента по Саммиту мира, которые мне кажутся важными, но они пока не до конца раскрыты. Или же просто не встречались в сети.

Прежде всего стоит отметить, что в плане организации Саммит мира – это протокольно-логистический подвиг. Потому что саммит оказался действительно мировым. Втиснуть его после сложных выборов в Европе, до саммита G7 и накануне Курбан-байрама – это очень сильно. Плюс буквально накануне обеспечили присутствие еще нескольких знаковых стран. Поэтому без всяких оговорок надо отдать должное нашим дипломатам и всем, кто обеспечивал мероприятие.

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Основной результат саммита, который можно оценить уже сейчас

Основной результат саммита уже сейчас – в возможностях, что он порождает. Потому что встреча в таком формате и с такой повесткой нужна не только Украине. Иначе бы на саммит не было бы такой явки.

Формально рассматривалось три вопроса. Обмен пленными – это важно для нас, чтобы в фокусе были люди.

Но основное содержание и основа, ради которого все и собрались – это "продовольствие" (читайте – гарантии свободы судоходства) и "ядерная безопасность" (читайте – новые правила распространения ядерного оружия).

Во-первых, еще в 2021 году украинская сторона в публичной форме обращала внимание партнеров, что Россия в Черном и Азовском морях уничтожает саму идею свободы судоходства. А если можно одним в одной точке мира, значит, можно будет и другим. Что уже наглядно доказывают другие товарищи руками хуситов.

Если не наказать нарушителя, хаос на морских коммуникациях станет новой нормой. Развитие беспилотных технологий на порядок удешевляет точку входа в процесс для разнообразных злодеев. Авианосцы – это замечательно. Но есть нюансы. И эта проблема касается всех.

Во-вторых, Украина добровольно отдала ядерный арсенал в обмен на джентльменские обещания. Причем "джентльмены" забрали не только ядерное вооружение, но и пытались максимально стерилизовать украинскую армию от всего дальнобойного вооружения (чудом сохранили "Точки-У").

Полномасштабная агрессия одного из "джентльменов" сразу подняла до небес запрос на обладание своим ядерным вооружением у всех, кто раньше колебался. Теперь никто никого не убедит, что есть какие-то гарантии. И Россия, оказавшись в стратегическом тупике, начала разыгрывать эту карту.

В февральских статьях Караганов прямо написал – Россия готова раздать ядерное оружие своим друзьям. В подкрепление тезиса на арену был вызван специально обученный Лукашенко.

Присутствие Караганова живьем вместе с Путиным на форуме в СПб накануне Саммита мира – это сигнал со стороны России, что вся эта ядерная риторика является актуальной.

Кремль пытается спозиционировать БРИКС как дилерскую структуру с блэк-джеком и ядерным оружием для своих.

Почему в Европе у всех, кроме ядерного Макрона, дергаются глаза? Потому что нет ответа.

На фоне всего этого у многих на планете возникает вопрос к мировым "гегемонам": "товарищи гегемоны, или выполняйте свои "гегемонские" обязанности и разберитесь с этим бардаком, или быть беде".

Сейчас Запад имеет 2 варианта, как действовать

На столе есть два варианта "разобраться с бардаком":

"Конечно, так нельзя, агрессия это плохо. Но давайте в этом случае (с Украиной) пойдем навстречу агрессору, чтобы потом найти какие-то решения на благо всего мира". Этот вариант подкупает тем, что не надо сильно напрягаться, все расходы несет жертва агрессии, риски переносятся в будущее. Слабое место: а кто в это поверит, если агрессор не наказан? В чем страховка от повторения? Или может лучше переметнуться туда, где раздают "ядерку"? "Оторвем агрессору руки и ноги, а голову насадим на рожу и выставим на базарной площади. А потом построим какую-то модель". Минус – в необходимости делать усилия и рисковать прямо сейчас, зато есть какая-то логика, в которую верят.

Не делать ничего – нельзя. Пожар может стать неконтролируемым. Украина – это точка, где можно все это решить, чтобы не решать потом везде, в частности у себя дома.

Даже те, кто не подписал итоговый документ (и те, кто не присутствовал), точно понимают цену вопроса. Это не Херсонская и Запорожская область. Это их личная шкура.

Саммит существенно ускорил мыслительные процессы.