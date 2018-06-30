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Самого толстого ежа в мире посадили на строгую диету: фото

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Ежа Арбакла посадили на строгую диету
Ежа Арбакла посадили на строгую диету / ВВС

В спасательный центр для животных в Абердиншире, что в Шотландии привезли ежа Арбакла. Его считают самым толстым в мире, ведь сейчас он весит 2,335 килограмма. Из-за этого ежа "посадили" на строгую диету.

Об этом сообщает ВВС-Украина.

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Вес Арбакла примерно в четыре раза превышает средний вес ежей. Арбакл едва может ходить и образовывать "защитный клубок" против хищников.

"Мы были очень удивлены его размером и весом, поскольку в среднем он (вес ежей, –ред.) - 600 граммов", - рассказали в центре спасения.


Еж Арбакл весит 2,335 килограмма

Зоозащитники рассказали, как ежа будут лишать избыточного веса.

"Он будет сидеть на диете с ограниченным содержанием, которая постепенно будет наполняться, а еду будут рассыпать вокруг для физических упражнений. Это будет длительный, постепенный процесс", - отметили в центре.

В центре спасения животных отметили, что еж будет раздражаться в течение какого-то времени, но это только ради добра. Ведь, если вес ежа останется такой же, ему будет трудно выжить в условиях дикой природы.


Еж будет придерживаться строгой диеты чтобы похудеть и выжить в условиях дикой природы

Теги: мир животных Великобритания
Источник: 24 Канал
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