Самого толстого ежа в мире посадили на строгую диету: фото
В спасательный центр для животных в Абердиншире, что в Шотландии привезли ежа Арбакла. Его считают самым толстым в мире, ведь сейчас он весит 2,335 килограмма. Из-за этого ежа "посадили" на строгую диету.
Об этом сообщает ВВС-Украина.
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Вес Арбакла примерно в четыре раза превышает средний вес ежей. Арбакл едва может ходить и образовывать "защитный клубок" против хищников.
"Мы были очень удивлены его размером и весом, поскольку в среднем он (вес ежей, –ред.) - 600 граммов", - рассказали в центре спасения.
Еж Арбакл весит 2,335 килограмма
Зоозащитники рассказали, как ежа будут лишать избыточного веса.
"Он будет сидеть на диете с ограниченным содержанием, которая постепенно будет наполняться, а еду будут рассыпать вокруг для физических упражнений. Это будет длительный, постепенный процесс", - отметили в центре.
В центре спасения животных отметили, что еж будет раздражаться в течение какого-то времени, но это только ради добра. Ведь, если вес ежа останется такой же, ему будет трудно выжить в условиях дикой природы.
Еж будет придерживаться строгой диеты чтобы похудеть и выжить в условиях дикой природы