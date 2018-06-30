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Найжирнішого їжака у світі посадили на сувору дієту: фото

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Їжака Арбакла посадили на сувору дієту
Їжака Арбакла посадили на сувору дієту / ВВС

У рятувальному центрі тварин в Абердинширі, що у Шотландії привезли їжака Арбакла. Його вважають найжирнішим у світі, адже зараз він важить 2,335 кілограма. Через це їжака "посадили" на сувору дієту.

Про це повідомляє ВВС-Україна. 

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Вага Арбакла приблизно в чотири рази перевищує середню вагу їжаків. Арбакл ледве може ходити та утворювати "захисний клубок" проти хижаків.

"Ми були дуже здивовані його розміром та вагою, оскільки в середньому вона (вага їжаків, –ред.) - 600 грамів", розповіли в центрі порятунку.


Їжак Арбакл важить 2,335 кілограма

Зоозахисники розповіли, як їжака будуть позбавляти надмірної ваги.

"Він буде сидіти на дієті з обмеженим вмістом, яка поступово наповнюватиметься, а їжу будуть розсипати навколо для фізичних вправ. Це буде тривалий, поступовий процес", - зазначили у центрі.

У центрі порятунку тварин зазначили, що їжак буде дратуватися протягом якогось часу, але це тільки заради добра. Адже, якщо вага їжака залишиться такою ж, йому буде важко вижити в умовах дикої природи.


Їжак буде дотримуватися суворої дієти аби схуднути і вижити у в умовах дикої природи

Теги: Великобританія світ тварин
Джерело: 24 Канал
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