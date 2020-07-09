Люди, які приїздять з країн "червоної зони" в Україну, зобов'язані два тижні бути на обсервації або самоізоляції, попередньо встановивши на свій смартфон додаток "Дій вдома".

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В аеропорту нас чемно збили в щільний натовп і поміряли температуру

Інформаційні таблички вказували: "Пред'явіть внутрішній український паспорт і покажіть додаток "Дій вдома". Який український паспорт? Я не вожу його з собою!

Далі "Дій вдома" – без якого нас не пропускали.

Цитую: "Застосунок створений для добровільного використання"

Я опинилась серед тих щасливчиків, у кого код підтвердження прийшов зразу. Деякі пасажири залишились на контролі більше години.

Тестування

Поки їхала додому – записалася на тест. Це другий варіант припинити самоізоляцію – надати в центр здоров'я негативний результат методом ПЛР, ІФА-тест – не підходить.

Є визначений список клінік які можуть це робити. І вартість становить від 1800 до 3000 грн. На нашому рейсі було десь 150 пасажирів. І всі збирались тестуватись. Бачите арифметику? Так шо закладіть цю суму в бюджет поїздки зразу!

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А тепер питання

Питань багато.

Зробила я тест, все добре, але далі інформаційна чорна діра: коли цей тест і його результат дійде до центру здоров'я, а потім до засотосунку "Дій вдома"? І самоізоляцію вимкнуть.

А скільки за цей час до мене приїде разів поліція?