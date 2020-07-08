Пандемія COVID-19 та обмеження, пов'язані зі стримуванням поширення вірусу, значно вплинули на подорожі та бізнес-поїздки громадян усього світу. Кордони потихеньку відкриваються, проте низка країн все ще висувають умови не лише для в'їзду на їхню територію, а й для транзиту.

МЗС України створило інтерактивну мапу, де оновлюється інформація, зокрема щодо режиму транзитного проїзду українців через інші країни світу. Де і за яких умов українці наразі можуть здійснювати пересадки, нагадує 24 канал.



Мапа режиму транзитного проїзду для українців станом на 7 липня / скріншот

Австрія

Авіатранзит дозволено протягом 24 годин, за наявності квитка до місця призначення та без можливості залишення транзитної зони аеропорту.

Дозволений транзит зі сторони Німеччини через Австрію та Угорщину.

Албанія

Транзит дозволений без обмежень.

Бельгія

Транзит дозволений громадянам України, які мають посвідки на проживання в країнах ЄС.

В міжнародному аеропорту Брюсселя транзит дозволений без обмежень за умови пред'явлення квитка на наступний рейс та наявності біометричного паспорта або чинної Шенгенської візи.

Білорусь

Для транзиту територією Білорусі іноземцям відводиться не більше 48 годин.

Білоруською стороною, без оформлення зобов'язань щодо самоізоляції, дозволяється транзитний проїзд тим, хто прямує до аеропорту "Мінськ" з метою вильоту в інші країни, за умови наявності авіаквитків.

Боснія і Герцеговина

Дозволяється наземний транзит "без зупинки" територією держави під час транзиту до країни свого проживання за наявності відповідного підтвердження мети в'їзду: маршрут транзиту, дозвіл на проїзд іншими країнами (у разі необхідності такого дозволу) тощо.

До теми Подорожі до ЄС: що показав інцидент у Греції і як уникнути подібних ситуацій

Велика Британія

Особи, які подорожують транзитом через Велику Британію, повинні мати британську візу.

Аеропортова транзитна віза не вимагається, якщо:

особа залишається у транзитній зоні аеропорту з метою пересадки на регулярний рейс в той же день до 23:59;

пасажир не потребує зміни терміналу, яке супроводжується проходженням паспортного контролю;

багаж має бути призначений до кінцевого пункту подорожі.

Греція

Транзитні рейси через аеропорти Греції наразі не відбуваються.

Данія

Дозволяється транзитний переліт, якщо пасажир не покидає транзитну зону.

Транзит автомобілем дозволено громадянам України, які повертаються на батьківщину або прямують з Норвегії до ФРН чи у зворотному напрямку та мають посвідку на проживання в одній із цих держав.

Естонія

Транзитний проїзд дозволений для громадян України, які повертаються на батьківщину, та не мають симптомів COVID19. Обмежень на виїзд для громадян України немає.

Ірландія

Транзит дозволено за наявності візи.

Ісландія

Транзит без обмежень дозволено через міжнародний аеропорт Кефлавік.

Іспанія

Авіатранзит можливий протягом 24 годин за умови наявності квитка на прямий рейс в Україну або за межі Шенгенської зони. Залишати транзитну зону в аеропорту не можна.



Деякі країни не дозволяють залишати транзитну зону аеропорту / Фото unsplash

Італія

Дозволяє здійснення авіатранзиту за умови, що пасажири не покидають термінал аеропорту та мають попередньо придбаний квиток на наступний рейс.

При цьому, у разі необхідності проходити процедуру реєстрації на рейс іншої авіакомпанії, що передбачає залишення транзитної зони аеропорту, транзит буде можливий лише за наявності біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон або дійсної Шенгенської візи.

Транзит автотранспортом дозволено за умови, що він не перевищуватиме 24 години (з можливістю продовження цього терміну ще на 12 годин у виключних випадках. Необхідно мати біометричний паспорт, або дійсну Шенгенську візу.

Канада

Наразі транзит заборонено. Виключення – особи, які мають дозвіл на постійне проживання в США та в`їжають із території США, за умови, що вони не залишають безпекову зону аеропорту і мають поважну причину поїздки.

Кіпр

Транзит дозволений з таких країн: Австралія, Австрія, Андорра, Бельгія, Болгарія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Кіпр, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург, Мальта, Монако, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Республіка Корея, Румунія, Сан-Марино, Святий Престол (місто Ватикан), Сербія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Уругвай, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чеська Республіка, Швейцарія, Японія, за умови наявності авіаквитка. Перебувати у транзитній зоні можна до 24-х годин.

Латвія

Транзитний режим до іншої країни ЄС для українців дозволено лише за наявності дозволу на проживання в цій державі. Обмежень на виїзд для громадян України автотранспортом немає.

Литва

Транзит дозволено для:

осіб, які будуть проїжджати територією Литви транзитом з метою повернення до країни свого постійного проживання;

людей, стосовно яких було направлено обґрунтований запит;

моряків.

Молдова

Транзит дозволено, однак транзитний маршрут встановлюється Генеральним інспекторатом Прикордонної поліції МВС Республіки Молдова.



Повністю зняли обмеження для транзиту лише декілька країн / Фото Getty Images

Нідерланди

Транзит дозволено без обмежень.

Німеччина

Дозволений транзитний проїзд територію Німеччини з держав Західної Європи (окрім скандинавських країн) для подальшого транзиту в Україну через Австрію та Угорщину.

Авіатранзит – за умови перебування у транзитній зоні до 24-х годин.

Норвегія

Дозволений для громадян України за умови наявності квитка для подальшого транзиту на батьківщину.

Північна Македонія

Дозволяється транзит країною усім іноземним громадянам без обмежень.

Польща

Транзит територію країни можуть здійснювати українці, які:

є членами родин (подружжя, діти) громадян ЄС, EFTA – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедерації;

мають дозвіл на постійне проживання або карту довготермінового резидента країни-члена ЄС, EFTA – Сторони Угоди про Європейський економічний простір, або Швейцарської Конфедераціі, або є членами їх родин (подружжя, діти);

є водіями автотранспортних засобів, чия професійна діяльність пов'язана із сферою міжнародних пасажирських, вантажних, чи комбінованих перевезень та які в'їжджають на територію Польщі у рамках виконання службових обов'язків. Або ж здійснюють транзит іншим транспортним засобом у перерві між виконанням службових обов'язків;

є працівниками дипломатичних та консульських установ, представниками міжнародних організацій та членами їхніх сімей, або перетинають кордон на підставі дипломатичного паспорта.

Португалія

Дозволений, як виключення (в аеропортах Португалії немає транзитної зони), зокрема громадянам України, які мають біометричний паспорт, підтверджений маршрут повернення на батьківщину (квиток на український спецрейс з Лісабону або по маршруту до виїзду з території ЄС на найближчі дати) і відповідний консульський супровід.

При вї'зді з Бразилії та США, а також з інших португаломовних країн, для подальшого повернення до України громадяни зобов'язані надати під час вильоту довідку з негативним результатом тестування на COVID-19, зроблену протягом останніх 72 годин. У випадку відсутності такого документу – в'їзд на територію Португалії буде заборонено.

Читайте також Як українцям добратись до Хорватії транзитом через Угорщину: роз'яснення посольства

Румунія

Транзит дозволений:

для українців, які є чоловіком/дружиною громадянина країни ЄС або мають дозвіл на проживання в інших країнах та прямують до місця свого тимчасового або постійного проживання;

з метою повернення українців на батьківщину, можливий у разі отримання дозволу від компетентних органів Румунії;

лише в безперервному порядку та виключно за маршрутом, затвердженим компетентними органами Румунії.

Сербія

Дозволено без обмежень.

Словаччина

Транзит Словаччиною дозволено але для громадян третіх країн (в тому числі для українців) – лише до держави ЄС, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання та не більше, ніж на 8 годин від в'їзду

Словенія

Транзит дозволено впродовж 12 годин. Необхідно мати підтвердження мети поїздки.

США

Транзит можливий, за умови наявності візи.

Туреччина

Транзит можливий за наявності відповідного транспортного сполучення.



Низка країн у разі транзиту вимагають наявність додаткових документів / Фото Getty Images

Угорщина

Станом на 6 липня українці, які бажають транзитом перетнути територію Угорщини, не потребують отримання індивідуального дозволу для транзиту, якщо людина повертається в Україну автотранспортом, або:

має документ про постійне місце проживання, дозвіл на перебування, посвідку на проживання, візу на тривале працевлаштування або інший документ, що підтверджує право на тривале перебування у країні призначення, виданий офіційним органом цієї країни;

відповідає всім вимогам для в'їзду, визначеним Кодексом Шенгенських кордонів (біометричний паспорт, віза);

надає згоду пройти перевірку на наявність COVID-19 та не має ознак підозри на інфекцію.

Дозвіл на транзит не потрібен і тим, хто прямує до європейської держави, яка дозволяє українцям в'їзд на свою територію без дозвільних документів (наприклад, за наявності лише біометричного паспорта). На кордоні необхідно показати також медичну страховку, довести фінансове забезпечення (готівка, банківська виписка), документ, що підтверджує намір відвідати країну призначення (наприклад, бронювання апартаментів).

В усіх інших випадках необхідно отримувати дозвіл угорської поліції на транзит. Для цього необхідно заповнити виключно угорською мовою та подати електронну заявку. Відповідь надходить, як правило, протягом 48 годин. Рішення необхідно продемонструвати на кордоні (роздруковане або на екрані смартфона). МЗС України, зважаючи на ситуацію з поширенням коронавірусу, рекомендує отримати цей дозвіл у будь-якому випадку, незважаючи на наявність інших документів.

Фінляндія

Українці мають право транзитного проїзду до інших країн учасниць-Шенгенської угоди або країн ЄС, за умови наявності дозволу на проживання там або якщо вони є родичами громадян відповідних держав.

Також є можливість транзитного проїзду за межі Шенгенської зони через міжнародний аеропорт Гельсінкі (Вантаа) за умови наявності чинного квитка (протягом 48 годин) на рейс за межі Шенгенської зони – за умови перебування в транзитній зоні аеропорту.

Франція

Дозволено авіатранзит (24 години) через міжнародний аеропорт ім. Шарля де Голля. У цьому випадку необхідно, при реєстрації в пункті відправлення, надати разом з бронюванням квитка на рейс до Парижа, підписані заяви про міжнародне пересування та відсутність симптомів COVID-19.

Хорватія

Дозволено транзитний проїзд територією Хорватії за наявності підтвердження, що наступна країна дозволить їхній в'їзд, та за умови, що проїзд Хорватією є найшвидшим маршрутом. Час транзиту – в межах 24 годин.

Чехія

Транзит територією Чехії (як авіа так і наземний) дозволяється виключно за клопотанням Посольства України в Чехії за 24 години до моменту в'їзду на територію Чехії за умови перебування у транзитній зоні до 24-х годин та наявності квитка до країни призначення.

Якщо ви прямуєте до держави-члену ЄС чи Шенгенської зони, обов'язково потрібно мати відповідний дозвіл на проживання.

Важливо Повернення карантину: Іспанія закриває десятки пляжів по всій країні

Чорногорія

Транзит дозволено за наявності негативного результату тесту на COVID-19 (лише ПЛР або ІФА), зробленого максимум за 72 години до моменту перетину кордону країни. Результат має бути роздрукованим, бажано з перекладом на англійську чи чорногорську (але це не обов'язково). Крім того, тест потрібно робити у лабораторії, яка має акредитацію МОЗ України (проте його можна зробити як в Україні, так і за кордоном).

Швейцарія

Дозволений транзит територією Швейцарії до будь-якої країни, в'їзд до якої не заборонено.

Швеція

Дозволено транзитний проїзд територією Швеції для українців, які в'їжджають до держави з країн ЄС/ЄЕП для подальшого прямування на батьківщину.

В аеропорту Арланда (Стокгольм) дозволений транзитний проїзд до України з країн ЄС/ЄЕП, а також з третіх країн.

Транзитний проїзд через аеропорти Швеції можливий за умови пред'явлення чинного квитка на рейс до кінцевого пункту призначення. При цьому пасажири повинні залишатися в транзитній зоні аеропорту до наступного рейсу. Однак проїзд через транзитні зони аеропортів Швеції з третіх країн до країн ЄС/ЄЕП, Швейцарії та Великої Британії наразі заборонено.