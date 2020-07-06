Влада прибережних регіонів Іспанії 6 липня вирішила закрити понад 80 популярних пляжів. Все через масове недотримання на них соціальної дистанції та побоювання щодо спалаху нової хвилі коронавірусу в країні.

Що відомо про закриття пляжів в Іспанії Розпал курортного сезону, прихід спеки та натовпу на пляжах, змусив владу прибережних іспанських міст закрити пляжі. Про це повідомляє іспанська газета Sur. Актуально Карантин в Іспанії: влада закрила район, у якому мешкає 200 тисяч людей Де в Іспанії закрили пляжі В регіоні Андалусія на півдні не працюють 55 пляжів. З них, зокрема, близько 29 пляжів закриті в Малазі.

Ще 14 пляжів закриті в Кадісі, ще дев'ять – західніше регіону Уельва.

Два пляжі закрили в Альмерії і один у Гранаді.

Одні пляжі закрили на кілька годин, інші – на цілий день. Місцева влада пішла на такі жорсткі кроки через те, що на вихідних пляжі були переповнені. Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії Іспанія вперше ввела такі заходи після скасування дії надзвичайного стану 21 червня.

Водночас карантин повернули в іспанський регіон Галісія. В одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там потрібно обовʼязково носити медичні маски, а зустрічі, на яких буде більше 10 осіб, заборонені. Бари та ресторани повинні на 50% знизити заповнюваність приміщень.

На вихідних карантинні заходи повернули ще в одному іспанському місті, що входить в провінцію Льєйда у складі автономної Каталонії. Регіональна влада оголосила, що рух з району Сегрія і до нього в межах міста Льєйда буде обмежено. Там проживають понад 200 тисяч людей.

В Іспанії станом на 6 липня зафіксували майже 300 тисяч підтверджених випадків COVID-19 та 28 385 смертельних випадків через недугу.