Повернення карантину: Іспанія закриває десятки пляжів по всій країні
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Влада прибережних регіонів Іспанії 6 липня вирішила закрити понад 80 популярних пляжів. Все через масове недотримання на них соціальної дистанції та побоювання щодо спалаху нової хвилі коронавірусу в країні.
Що відомо про закриття пляжів в Іспанії
Розпал курортного сезону, прихід спеки та натовпу на пляжах, змусив владу прибережних іспанських міст закрити пляжі. Про це повідомляє іспанська газета Sur.
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Де в Іспанії закрили пляжі
- В регіоні Андалусія на півдні не працюють 55 пляжів. З них, зокрема, близько 29 пляжів закриті в Малазі.
- Ще 14 пляжів закриті в Кадісі, ще дев'ять – західніше регіону Уельва.
- Два пляжі закрили в Альмерії і один у Гранаді.
- Одні пляжі закрили на кілька годин, інші – на цілий день.
Місцева влада пішла на такі жорсткі кроки через те, що на вихідних пляжі були переповнені.
Яка ситуація з коронавірусом в Іспанії
- Іспанія вперше ввела такі заходи після скасування дії надзвичайного стану 21 червня.
- Водночас карантин повернули в іспанський регіон Галісія. В одному з прибережних районів жителям заборонено виїжджати в інші частини країни. Крім того, там потрібно обовʼязково носити медичні маски, а зустрічі, на яких буде більше 10 осіб, заборонені. Бари та ресторани повинні на 50% знизити заповнюваність приміщень.
- На вихідних карантинні заходи повернули ще в одному іспанському місті, що входить в провінцію Льєйда у складі автономної Каталонії. Регіональна влада оголосила, що рух з району Сегрія і до нього в межах міста Льєйда буде обмежено. Там проживають понад 200 тисяч людей.
- В Іспанії станом на 6 липня зафіксували майже 300 тисяч підтверджених випадків COVID-19 та 28 385 смертельних випадків через недугу.