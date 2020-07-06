Власть прибрежных регионов Испании 6 июля решила закрыть более 80 популярных пляжей. Все из-за массовых несоблюдений на них социальной дистанции и опасения относительно вспышки новой волны коронавируса в стране.

Что известно о закрытии пляжей в Испании Разгар курортного сезона, приход жары и толпы на пляжах, заставил власти прибрежных испанских городов закрыть пляжи. Об этом сообщает испанская газета Sur. Актуально Карантин в Испании: власти закрыли район, в котором проживает 200 тысяч человек Где в Испании закрыли пляжи В регионе Андалусия на юге не работают 55 пляжей. Из них, в частности, около 29 пляжей закрыты в Малаге.

Еще 14 пляжей закрыты в Кадисе, еще девять – западнее региона Уэльва.

Два пляжа закрыли в Альмерии и один в Гранаде.

Одни пляжи закрыли на несколько часов, другие – на целый день. Местная власть пошла на такие жесткие шаги из-за того, что на выходных пляжи были переполнены. Какова ситуация с коронавирусом в Испании Испания впервые ввела такие меры после отмены действия чрезвычайного положения 21 июня.

В то же время карантин вернули в испанский регион Галисия. В одном из прибрежных районов жителям запрещено выезжать в другие части страны. Кроме того, там нужно обязательно носить медицинские маски, а встречи, на которых будет больше 10 человек, запрещены. Бары и рестораны должны на 50% снизить заполняемость помещений.

На выходных карантинные мероприятия вернули еще в одном испанском городе, входящем в провинцию Льейда в составе автономной Каталонии. Региональные власти объявили, что движение из района Сегрия и к нему в черте города Льейда будет ограничено. Там проживают более 200 тысяч человек.

В Испании по состоянию на 6 июля зафиксировали почти 300 тысяч подтвержденных случаев COVID-19 и 28 385 смертельных случаев из-за болезни.