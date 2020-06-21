Действие чрезвычайного положения в Испании завершилось 21 июня. А уже с 22 июня страна открывает границы для путешественников. Попасть в Испанию могут туристы из всех стран Шенгенской зоны, кроме Португалии. Украинцы пока не могут пересечь испанскую границу.

Чрезвычайное положение в Испании отменили

В Испании в полночь 21 июня завершилось действие чрезвычайного положения, введенного из-за эпидемии коронавируса, сообщает El Pais.

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Чрезвычайное положение в стране действовало с 14 марта и продлевалось шесть раз подряд. Последние два раза премьер-министру Педро Санчесу с трудом удалось заручиться необходимой поддержкой парламента.

Накануне завершения действия чрезвычайного положения премьер в телеобращении поблагодарил всех, кто боролся с эпидемией. Санчес также отметил, что COVID-19 может вернуться, поэтому нужно делать все, чтобы избежать повторения предыдущего сценария.

Карантинные ограничения, которые все еще сохраняются, различны для регионов, в зависимости от эпидемиологической ситуации. Завершение чрезвычайного положения означает, что автономные регионы снова получают полноту власти.

Границы открывают

Также с 22 июня Испания открывает границы для путешественников из стран Шенгенской зоны. Исключением является только Португалия. Для граждан этой страны границы откроют с 1 июля.

Однако все туристы вынуждены будут проходить в аэропортах тройной контроль из-за опасности распространения коронавируса.

Украинцы пока не могут попасть в Испанию. Ограничения могут снять как можно быстрее в июле.

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