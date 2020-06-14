Испания с 21 июня открывает свои границы для туристов из ЕС. Пока украинцы не смогут попасть в страну. Ограничения для третьих стран Испания планирует снять как можно быстрее в июле.

Испания открывает границы для стран ЕС

Туристы из некоторых европейских стран смогут пересечь испанскую границу уже вскоре, сообщил премьер-министр Испании Педро Санчес, пишет El Pais.

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По его словам, с 21 июня Испания откроет границы для граждан стран Евросоюза. Также по ним отменят требование обязательно проходить двухнедельный карантин.

Санчес уточнил, что границы откроют для всех стран ЕС, кроме Португалии. Предварительно, жители этой страны смогут путешествовать в Испанию с 1 июля.

Когда границу смогут пересечь граждане третьих стран

Вопрос открытия границ Испании для третьих стран, а к ним относится и Украина, также будет рассматриваться с 1 июля.

Премьер подчеркнул, что будут учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждой конкретной стране, а также принцип взаимности.

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